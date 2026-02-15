Tato dvě nastavení multitaskingu mi výrazně zpříjemnila používání iPadu

Jestli mi něco přijde na iPadech dlouhodobě opravdu skvělé a rád bych to viděl v určité míře i na iPhonech, je to rozhodně multitasking s vícero aplikacemi. Ten se navíc dočkal s příchodem iPadOS 26 zajímavého vylepšení, které bylo zcela upřímně i jedním z hlavních argumentů, proč jsem se k iPadům po letech vrátil i já. Dovolím si však tvrdit, že to, jak je multitasking ve výchozím nastavení Applem přednastaven, není úplně ideální – respektive to nemusí sedět všem. Přesně to jsem ostatně řešil v iPadOS 26 i já a díky tomu narazil na dvě z mého pohledu docela zásadní nastavení, která vám mohou zpříjemnit používání iPadu, využíváte-li v režimu multitaskingu možnost „Aplikace v oknech“ (tedy výše zmíněnou novinku z iPadOS 26).
Multitaskingová možnost „Aplikace v oknech“ je zcela evidentně snaha Applu přiblížit prostředí iPadOS operačnímu systému macOS z Maců. Okna se totiž v tomto režimu na iPadech chovají víceméně stejně jako v případě macOS a to včetně horní lišty nabídek či trojice barevných „koleček“ pro ukončení, minimalizaci či naopak maximalizaci daného okna. Aby pak byl dojem oken á la macOS na iPadu dokonalý, je za mě klíčové si v Nastavení – Multitasking a gesta zkontrolovat, zda máte aktivovanou možnost Automaticky zobrazovat a skrývat Dock.
Tato možnost, jak už její název napovídá, umožňuje iPadu automatické skrývání a zobrazování spodního Docku s aplikacemi na základě chování oken. To jinými slovy znamená, že když si otevřete okno s aplikací v nějaké m větším rozměru, který by zasahoval do Docku, ten se sám skryje a neotravuje vás do chvíle, než sami chcete. Za mě tedy ideální nastavení v případě, že se člověk potřebuje soustředit na konkrétní činnost a nechcete být rušeni dockem.
Druhé nastavení, které se mi osvědčilo, pak najdete na stejném místě. Jedná se konkrétně o přepínač Po přejetí přes plochu zavřít všechna okna s tím, že jakmile tuto funkci zapnete, přestanou se vám maximalizované aplikace „skrývat po okrajích displeje, ze kterého je lze rychle maximalizovat, ale jsou skryty v klasickém multitaskingovém panelu spuštěných aplikací, který vytáhnete stejně jako na iPhonu zespodu přes ovládací lištu. Ne každému toto nastavení samozřejmě bude vyhovovat, protože leckdo určitě rád aplikace zapne právě rychleji přes jejich částečné zobrazení po okrajích, ale za mě osobně je aktivace této funkce zajištění větší přehlednosti a čistoty systému.