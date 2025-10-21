M5 čip trhá rekordy v rychlosti! Nový MacBook Pro je nejrychlejší v historii

Nový 14palcový MacBook Pro s čipem M5 předvedl v prvních testech výkon, který překonal všechna očekávání. Podle uniklého záznamu z databáze Geekbench 6 dosáhl M5 skóre 4 263 bodů v testu jednojádrového výkonu — nejvyššího, jakého kdy dosáhl jakýkoli procesor v historii této platformy.
Čip M5, který tvoří srdce nového MacBooku Pro, disponuje 10jádrovým CPU — čtyřmi výkonnostními a šesti úspornými jádry. Test jednojádrového výkonu měří schopnost jednoho z výkonnostních jader, zatímco více jádrové skóre odráží maximální výkon všech jader při vícejádrovém zatížení.
Apple M5 je na špici
Jednojádrový výkon je zásadní pro běžnou odezvu systému, plynulost aplikací a některé hry. V tomto ohledu se M5 dostal na samotný vrchol žebříčku:
- M5 (MacBook Pro 14″): 4 263
- M4 Max (MacBook Pro 16″): 3 914
- M4 Pro (MacBook Pro 16″): 3 871
- M4 (Mac mini): 3 784
- AMD Ryzen 9950X3D: 3 399
Podobné výsledky se objevily i u nového iPadu Pro s M5, který dosáhl skóre 4 175 bodů. Ve vícejádrovém testu zaznamenal MacBook Pro s M5 výkon 17 862 bodů, což je přibližně o 20 % více než u předchozí generace s čipem M4. Tím se dostává nad úroveň M3 Pro a téměř dorovnává M1 Ultra.
Fotogalerie
Podobný výkon jako v řadě Ultra
Pro srovnání, další vícejádrová skóre Maců:
- M4 Max (MacBook Pro 16″): 25 645
- M1 Ultra (Mac Studio): 18 405
- M5 (MacBook Pro 14″): 17 862
- M3 Pro (MacBook Pro 14″): 15 257
- M4 (MacBook Pro 14″): 14 726
Nový MacBook Pro s M5 je dostupný k předobjednání a do prodeje vstoupí 22. října. Apple navíc chystá výkonnější verze s čipy M5 Pro a M5 Max, které by se měly objevit začátkem roku 2026. Pokud se ale první výsledky potvrdí, už základní M5 verze nastavuje nový výkonový standard.