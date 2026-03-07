Jablíčkáři se smáli Androidu za reklamy, teď na ně ale sami narážíme v Apple produktech na každém rohu

Reklamy jsou součástí doby a je pravděpodobné, že se s nimi budeme do budoucna setkávat čím dál tím víc, než že by byly naopak na ústupu. A co víc, i platformy a místa, která byla dříve reklamami takříkajíc „nezaplevelená“, se začínají s reklamou více či méně seznamovat. Hezkým příkladem je i Apple, který byl dřív vnímán jako „místo“, na které reklamy nemůžou, zatímco konkurenční Android byl reklamami (třeba i přímo v systému) známý. Nejednou se tak jablíčkáři právě androiďákům za reklamy na jejich platformě smáli, až by se nyní skoro až chtělo říci, že všeho dočasu.
Reklamy v softwarech Applu vídáme v posledních letech čím dál tím častěji, byť se na první pohled vlastně ani nemusí tvářit tak úplně jako reklamy. Například, když si člověk koupí nový iPhone, v Nastavení mu dlouhé měsíce svítí hláška informující o jeho bezplatném zkušebním členství v Apple Music či třeba Apple Arcade. Při nastavování zařízení pak Apple skoro až vyžaduje dokončit nastavení Apple Pay, což by se také dalo brát do jisté míry jako reklama vzhledem k tomu, že Apple z placení skrze Apple Pay profituje díky provizím.
A takto by se dalo pokračovat i dále. Na reklamy v App Store narazil snad už každý z nás a to jak ve vyhledávání aplikaci, kde se propagované aplikace skoro až tváří jako další výsledek vyhledávání, tak třeba na úvodních stránkách App Store, kde se objevují reklamy na hry, potažmo na služby v případě, že dává jejich propagace v danou chvíli smysl například kvůli vydání nových očekávaných seriálů a tak podobně.
Nedávno pak nasadil Apple de facto reklamu i do Pages, tedy svého textového editoru coby alternativy k Microsoft Office. Ten byl donedávna zcela zdarma po všech směrech, ale nyní spadá pod balík Apple Creator Studio. Ve výsledku je sice i nadále ve valné většině funkcí zdarma, přibyly do něj však i funkce, které jsou placené coby prémiové a na které Apple nepřekvapivě láká přes úvodní obrazovku Pages.
Ač je tedy reklam v softwarech Applu hodně, objektivně musím uznat, že nepůsobí nějak přehnaně rušivě, ba co víc – leckdy z nich nemá člověk ani pocit, že se vlastně jedná o plnohodnotné reklamy, byť k propagaci určitých služeb samozřejmě fungují. Apple tedy evidentně k celé této záležitosti přistupuje s mnohem větším respektem než konkurence, díky čemuž mu tak ve výsledku i toto pozvolné „zaplavování“ jeho softwarů prochází bez jakékoliv větší kritiky. A pokud se potvrdí i zprávy o tom, že chce nasadit reklamy do Apple Maps, jsem přesvědčen o tom, že na ně ve výsledku nikdo příliš negativně reagovat nebude. Je nicméně neoddiskutovatelné, že propagace různých věcí v softwarech Applu sílí.
