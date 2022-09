Recenze iPhone 14: Jeden z nejkontroverznějších mobilů letošního roku

Už po představení aktuální řady iPhonů 14 byl právě základní model pasován do role outsidera. Je nutno říci, že poměrně právem, protože těch skutečně praktických novinek přináší opravdu pomálu. V žádném případě to ale neznamená, že byste jej měli nějak přehlížet. Pořád má totiž co nabídnout, avšak to s ohledem, z které generace iPhonu na něho popřípadě přecházíte.

Není sporu o tom, že hlavní hvězdou jsou zde modely 14 Pro, které se přece jen dočkaly opravdu zajímavých novinek, po kterých i uživatelé dlouho volali. Máme zde tedy 48MPx fotoaparát, Always On displej, a kompletně redesignový výřez, který Apple nazývá Dynamic Island, a který je jasným game changerem v oblasti výřezů a průstřelů. Jenže nic z tohoto iPhony 14 nedostaly.

Unboxing iPhonu 14 iPhone 14 2 iPhone 14 3 iPhone 14 4 iPhone 14 5 iPhone 14 6 iPhone 14 7 iPhone 14 8 iPhone 14 9 iPhone 14 10 iPhone 14 11 iPhone 14 12 iPhone 14 13 iPhone 14 14 Vstoupit do galerie

Máme zde dvě velikosti, kdy model mini nahradil iPhone 14 Plus, jenže spolu s ním narostla i cenovka. iPhone 13 mini stál po svém uvedení 20 tisíc Kč v případě základního úložiště, jenže model 14 Plus stojí o rovných 10 tisíc více, a to není zrovna málo, protože je to vlastně rovná třetina. Základní iPhone 14 je tedy nejdostupnější nový iPhone, což jej automaticky pasuje ne do role outsidera, ale spíše bestselleru.

Vzhled je už dobře známý

V oblasti vzhledu a fyzických proporcí se prakticky nic neudálo. iPhony 14 tak od předchozí generace rozeznáte především díky jiné paletě barev. Tedy vlastně jen skoro, protože třeba s takovou hvězdně bílou budete mít problém, pokud nebudete mít přímé srovnání – novinka je světlejší, červená je pak sytější, temně inkoustová modřejší. Orientovat se můžete ještě podle většího fotomodulu. Zde opět platí, nemáte-li v ruce iPhone 13, nepoznáte to. Kdyby tak Apple ještě dodával šroubky u Lightningu ve stejné barvě, jako je tělo zařízení. Jeden by to mohl považovat za poměrně trapné, když to u řady Pro jde.

Fotogalerie iPhone 14 15 iPhone 14 16 iPhone 14 17 iPhone 14 18 iPhone 14 19 iPhone 14 20 iPhone 14 21 iPhone 14 22 iPhone 14 23 iPhone 14 24 iPhone 14 25 iPhone 14 26 iPhone 14 27 Vstoupit do galerie

Stejné zůstaly i proporce, tedy 146,7 x 74,5 mm, jen na tloušťku se přibralo z 7,65 na 7,80 mm. Váha ale o jeden gram klesla. Nicméně ani nic z tohoto v ruce nepoznáte. Jednoduše řečeno – iPhone 14 je prostě iPhone 13, který by si zasloužil spíše přídomek „S“, který však Apple již delší dobu nepoužívá, a tak zde máme novou generaci, která toho vyloženě nového moc nepřináší a spíše vylepšuje. Je zde ale třeba položit si otázku, jestli je to vlastně její úkol. Ty hlavní inovace se očekávají od modelů Pro, a základní iPhony se spíše vezou na decentních meziročních upgradech, což není problém jen aktuální řady, ale stejně na tom vlastně byly i dvanáctky oproti jedenáctkám.

Odolnost proti polití, vodě a prachu zůstalo, takže zde pořád máme vyhovění specifikaci IP68, kdy zařízení zvládne až 30 minut v hloubce do 6 metrů, a to podle normy IEC 60529. S ohledem na bezpečnost nejen telefonu, ale i uživatele, je zde nově detekce autonehody. Pokud tedy nemáte Apple Watch, iPhone vám zavolá pomoc, když na něm do určitého času nezareagujete. Další velkou, ale pro nás zatím nevyužitelnou, novinkou, je samozřejmě satelitní komunikace. Jestli a v jaké podobě se dostane i k nám, teprve uvidíme. Potenciál to nicméně má.

Displej jasně ztrácí

Ať už je iPhone 14 jakýkoli, jednoznačné zklamání panuje v oblasti jeho displeje. Model Plus alespoň zvětšil úhlopříčku, což přijde mnohým vhod, ale základní model si zachoval ten na chlup stejný z loňského roku. Ne tedy, že by byl špatný, ale Apple umí víc, jen se mu nechce pokročilé technologie dávat do základní verze. Jedná se tedy o 6,1“ Super Retina XDR displej (takže OLED), který má rozlišení 2532 × 1170 při 460 pixelech na palec.

Fotogalerie #2 iPhone 14 31 iPhone 14 32 iPhone 14 33 iPhone 14 34 iPhone 14 35 iPhone 14 36 iPhone 14 37 iPhone 14 38 iPhone 14 39 iPhone 14 41 iPhone 14 42 iPhone 14 44 Vstoupit do galerie

Nezměnilo se nic, ani kontrastní poměr 2 000 000 : 1, ani maximální jas 800 nitů nebo špičkový jas 1 200 nitů. Stejně tak jsou přítomny technologie True Tone nebo široký barevný rozsah (P3). Není zde adaptivní obnovovací frekvence, a to ani ta z iPhonů 13 Pro. A samozřejmě zde ani není Dynamic Island, který je výsadou modelů Pro a zde zůstává výřez „2. generace“, který nám Apple ukázal s řadou 13. Chcete-li prostě víc, sáhněte po iPhonech 14 Pro.

Víc výkonu nepotřebujete. Zatím

Máme zde čipovou krizi, a tak asi není čemu se divit, že Apple použil v iPhonech 14 A15 Bionic, který je srdcem iPhonů 13 Pro. Ostatně to otevřeně přiznává: „iPhone 14 má stejný superrychlý čip jako iPhone 13 Pro.“ Oproti iPhonům 13 tedy nabízí jedno grafické jádro navíc, takže i když zde posun je, je skutečně malý. Jedná se o čip vyráběný 5nm technologií, kdy A16 Bionic ve vyšší řadě už šel na 4 nm. Upřímně: „Vadí, že Apple šel cestou starého čipu?“ Teď určitě ne.

Geekbench iPhone 14 Geekbench 14 1 Geekbench 14 2 Geekbench 14 3 Geekbench 14 4 Geekbench 14 5 Geekbench 14 6 Vstoupit do galerie

Protože rok používám iPhone 13 Pro Max, zatím jsem nenarazil na jeho výkonnostní strop. Vše jede pořád příkladně a vlastně v přímém porovnání s iPhonem 14 Pro Max nepoznáte rozdíl. Ten může přijít až s postupem času. Aktuálně je to tedy opravdu jedno, že má iPhone 14 rok starý čip, za 5 let to ale může být palčivější problém. Výše v galerii najdete benchmark Geekbench iPhonu 14, níže je pak ten iPhonu 13 Pro Max. Jen pro pořádek uveďme, že RAM je zde 6 GB, i když na tomto údaji dle Applu vůbec nezáleží.

Geekbench iPhone 13 Pro Max Geekbench 13 Pro Max 1 Geekbench 13 Pro Max 2 Geekbench 13 Pro Max 3 Geekbench 13 Pro Max 4 Geekbench 13 Pro Max 5 Geekbench 13 Pro Max 6 Vstoupit do galerie

Je zde ale ještě otázka výdrže. Efektivnější čip, kterým A16 Bionic je, je také úspornější, takže kdyby jej zde Apple použil, dalo by se doufat v delší výdrž. iPhone 14 má baterii o kapacitě 3 279 mAh, model 14 Pro má dokonce jen 3 200 mAh, loňská třináctka má 3 240 mAh (alespoň jak říká GSMarena, protože Apple tyto údaje oficiálně nezveřejňuje). Je zde tedy mírné navýšení, kdy Apple uvádí o hodinu víc přehrávání videa, o hodinu víc jeho streamování a o 5 hodin delší přehrávání zvuku. Konkrétně tedy 20, 16 a 80 hodin.

U nabíjení je, jak jinak, vše při starém. Apple tedy deklaruje nabití až na 50 % za 30 minut 20W nebo silnějším adaptérem. A má pravdu. Nijak hrozný není ani celkový čas nabíjení, protože tady přece jen máme malou baterii. Je ale pravda, že za hodinu a půl v pohodě nabijete 5 000mAh baterie běžných Androidů do 10 tisíc Kč.

Apple je ale mistr optimalizace, kdy má tu výhodu, že si všechno „šije“ sám. U základní řady tak uvádí, že se jedná o nejdelší výdrž baterie ze všech iPhonů. No, minimálně u Plus modelu bychom mu mohli věřit, ale u 6,1“ je to s otazníkem. Samozřejmě, že záleží na vašem využívání telefonu, kdy den a půl dáte v pohodě. Dva dny běžného používání je ale hrana.

Fotoaparáty jsou zase lepší

To pro mnohé nejzásadnější se pravděpodobně událo v oblasti fotoaparátů. Když totiž Apple mezi iPhonem 12 a 13 zlepšoval jen minimálně, zde se právě vylepšení fotoaparátů zase dostává do popředí všech prezentačních materiálů. Máme tedy pořád jen dvojitou 12MPx fotosoustavu, u širokoúhlého fotoaparátu se ale zlepšila clona z ƒ/1,6 na ƒ/1,5 a má vylepšené zpracovávání obrazu. To by mělo dělat ještě kvalitnější fotky ve všech myslitelných podmínkách, tedy i při slabém světle.

Dle slov Applu došlo k 2,5x vylepšení u hlavního a 2x vylepšení u ultraširokoúhlého fotoaparátu při slabém světle. Nový hlavní fotoaparát má totiž větší snímač a zachytí tak o 49 % více světla. Pořád zde ale platí, že na scéně nějaké světlo musí být, a to u vás, nikoli někde v dáli v případě focení vzdáleného nočního města. Pak je zde ještě Photonic Engine. Ten slučuje pixely z různých expozic prý ještě v dřívější fázi procesu, takže počítá s více obrazovými daty.

Výsledek by měl být jasnější a věrnější, nicméně v přímém porovnání s iPhonem 14 Pro Max je evidentní, že oproti němu, který tedy tento engine také obsahuje, si hodně přibarvuje. Adaptivní True Tone blesk, který dal Apple iPhonům 14 Pro, přítomen není, takže zde se nevylepšovalo. V galerii níže najdete srovnání fotografií v nočním režimu a s přisvětlením.

iPhone 14 fotí dobře. Samozřejmě, že fotí lépe než loňský a předloňský model, nefotí ale tak dobře jako modely Pro. Nebude ani špičkou v odborných testech, protože jednoduše tento telefon ztrácí svou absencí teleobjektivu. Je to nicméně skvělý nástroj pro momentky, pro fotky bez uměleckých ambicí, pro běžné cvakání všeho, co potřebujete. Asi bych s ním nafotil i dovolenou, ale na ten teleobjektiv bych vzpomínal se slzou v oku.

Ještě se hodí zmínit čelní kameru. Ta dostala automatické zaostřování, tedy věc u Androidů zcela běžnou, vyšší světelnost se pak snaží o ostřejší a barevnější autoportréty. Pokud je však pro vás čelní kamera to nejdůležitější, není třeba utrácet za modely Pro. Obě kamery jsou totiž totožné, a to 12MPx s clonou ƒ/1,9 a i zde je přítomný Photonic Engine. Modely Pro zde ale samozřejmě umí pracovat s ProRAW a ProRes, což v základní řadě ale nepotřebujete. Všechny ukázkové fotografie si můžete detailně prohlédnout zde.

Akční režim umí nadchnout

Filmařský režim konečně dosahuje svého potenciálu, když mu Apple přidal rozlišení 4K, a to při 24 nebo 30 fps. Jenže tento režim už nikoho nezajímá, když je žhavou novinkou režim akční. Ten se vám zobrazuje jen v režimu videa u symbolu blesku. Po jeho aktivaci jste v přílišném šeru upozorněni, že máte nedostatek světa, takže se samozřejmě hodí mít ho dostatek. V Nastavení -> Fotoaparát -> Záznam videa si nicméně můžete zapnout možnost Akční režim ve slabším osvětlení. Tato volba pak snižuje účinnost stabilizace vůči množství dostupného světla.

Představte si, že běžíte, a telefon držíte před sebou, kdy se vám mele ze strany na stranu a nahoru a dolů. Je pak jedno, jestli snímáte jen krajinu, nebo objekt před sebou, koukat se na to nepůjde. Tedy pokud nebudete mít aktivovaný právě nový akční režim. S ním to totiž půjde, protože on opravdu umí eliminovat váš pohyb tak, aby byl výsledek nejen koukatelný, ale i použitelný. Pak je zde samozřejmě otázka toho, jestli podobné záběry vůbec natáčíte. Pokud jste tak dosud nedělali právě kvůli nedostatečné stabilizaci, nyní bez obav můžete.

Některé výsledky jsou až neuvěřitelné, když sami víte, jak jste se při jejich nahrávání hýbali, a jak pak vypadá výsledek. Ostatně podívejte se na přiložená videa, která byla nahrávána ve 4K při 30 fps. Nikdy bych nečekal, že tak akční záběr může být z ruky tak „klidný“. Zde tedy panuje jednoznačné nadšení.

A to je tak nějak vše

iPhone 14 je přesně takový, jaký jej Apple chtěl. Je jedno, co za to může, jestli čipová, covidová, energetická, válečná nebo jakákoli jiná krize. Může se vám zdát, že je těch novinek málo, může se vám zdát, že je jich tak akorát. Můžete se vám zdát, že je iPhone 14 příliš drahý, také proto si můžete koupit iPhone 13 nebo iPhone 12, které jsou stále v oficiální nabídce. Jestli to má ale smysl i s ohledem na postupné evoluční změny, unikátní funkce a ostatně životnost zařízení, je už na vás.

Fotogalerie #3 iPhone 14 42 iPhone 14 44 iPhone 14 24 iPhone 14 25 iPhone 14 foto 9 iPhone 14 foto 8 iPhone 14 foto 1 Vstoupit do galerie

Mám-li být upřímný, tak vlastnit iPhone 13, nechá mě čtrnáctka úplně chladným. Nejváhavější rozhodování budou mít asi majitelé dvanáctek, jestli upgradovat, nebo ještě rok počkat. Těch novinek už je tam přece jen více. Ti, kdo pak vlastní ještě iPhony 11 nemají co řešit. Zde je jasný posun nejen v kvalitě displeje, foťáků, ale už i výkonu. Vybírat můžete pořád z obligátní sestavy pamětí, tedy 128, 256 nebo 512 GB, ceny jsou 26 490 Kč, 29 990 Kč respektive 36 490 Kč.

Ano, iPhone 14 je drahý, ale může za to mnoho zmíněných faktorů, takže házet vinu na Apple není na místě. I tak bude mít po celém světě úspěch nehledě na to, jestli za něho v Evropě zaplatíme více než za oceánem. Neoddiskutovatelný fakt pořád je, že iPhone 14 je nejlepší nejdostupnější nejnovější základní iPhone.

iPhone 14 lze zakoupit například na Alza.cz