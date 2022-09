iPhone 14 (Plus) prošel v útrobách největší změnou za posledních 12 let

Zajímáte-li se alespoň lehce o opravitelnost iPhonů, tak jistě víte, že v posledních letech tak nějak nebylo o co stát. Co se týče výměny baterie a displeje, tak je celková náročnost průměrná a pro jablečné telefony typická – konkrétně je nutné oddělit displej od rámu, čímž se dostanete do útrob iPhonu. Kromě baterie a displeje se však často mění také skleněná záda, se kterými přišel Apple poprvé u iPhonu 8. A v tomto ohledu je špatně prakticky všechno, jelikož zadní sklo není jednoduchým způsobem oddělitelné od rámu a buď je nutné využít speciální nástroj s laserem, který dokáže lepidlo držící sklo oddělit, anebo se musí využít extrémně drahá oprava přímo od Applu.

První zmíněný způsob, tedy využití nástroje s laserem, je sice levnější než řešení od Applu, které vyjde na více než 10 tisíc korun, avšak jedná se o nesmírně složitý a zbytečný postup. Po oddělení lepidla je totiž nutné sklo kompletně rozbít a postupně jej oddělovat od rámu, což je jednak zdlouhavé, a jednak vzniká obrovské množství nepořádku v podobě úlomků skla, o které se opravář může jednoduše pořezat. Mnoho jablíčkářů se tak výměně rozbitého zadního skla na novějších iPhonech raději vyhnulo, bez jakéhokoliv udivení. Apple na tom samozřejmě mohl pořádně vydělávat, každopádně s příchodem nového iPhonu 14 (Plus) došlo k naprosto nečekané a výrazné změně konstrukce těchto jablečných telefonů, díky kterým je výměna zadního skla nejen jednodušší, ale hlavně levnější, a to několikanásobně.

iPhone 14 (Plus) iPhone 14 25 iPhone 14 24 iPhone 14 23 iPhone 14 22 iPhone 14 21 iPhone 14 20 iPhone 14 19 iPhone 14 17 iPhone 14 16 iPhone 14 15 iPhone 14 14 iPhone 14 13 iPhone 14 12 iPhone 14 11 iPhone 14 10 iPhone 14 9 iPhone 14 8 iPhone 14 7 iPhone 14 6 iPhone 14 5 iPhone 14 4 iPhone 14 3 iPhone 14 2 iPhone 14 1 iPhone 14 0 Vstoupit do galerie

Apple konkrétně u iPhonu 14 (Plus) přišel se změnou, díky které je možné zadní sklo oddělit od rámečku stejně jako displej. To obnáší odšroubování dvou šroubků na spodní straně zařízení, nahřátí zad a následně oddělení od těla, ke kterému je zadní sklo jednak přilepeno, a jednat také přicvaknuto tradičními kovovými plíšky. Pro zkušeného opraváře je tak oddělení zadního skla na iPhonu 14 (Plus) od jeho těla otázkou jen několika málo minut. Pro dokončení procesu výměny je pouze nutné ze starého skla na nové přenést ústrojí mikrofonu a LED blesku s tím, že cívka pro bezdrátové nabíjení společně s MagSafe už s největší pravděpodobností bude u náhradních zadních skel nainstalována. Po provedení tohoto úkonu už tak bude pouze stačit sklo znovu přilepit lepením, přicvaknout na záda a zašroubovat. Zkrátka a jednoduše naprostá paráda a Apple v tomhle ohledu udělal skvělou změnu.

Tímto ale změny v útrobách nekončí. Zatímco u starších iPhonů jsme veškeré útroby v podobě hardwaru mohli vidět po odinstalování displeje, tak u iPhonů 14 (Plus) jsou tyto útroby viditelné právě po sejmutí zadního skla, tudíž došlo k jakémusi „překlopení“. K tomuto kroku se Apple uchýlil taktéž z důvodu zjednodušení oprav, v tomto případě displeje. Ten se na klasických „čtrnáctkách“ stále opravuje klasickým sejmutím, každopádně už pod ním nejsou vidět útroby, ale pouze kovový plát, který odděluje vnitřnosti z druhé strany. Po otevření ze strany displeje jdou ve zmíněném plátu vidět prakticky pouze dva výřezy, skrze které je displej zezadu připojen k základní desce. Stačí tedy odšroubovat dva ochranné plíšky konektorů, odpojit displej a jednoduše ho vyměnit, samozřejmě s nutností přenesení horního ústrojí na nový displej, viz video níže.

Ať už se tedy rozhodnete u nového iPhonu 14 (Plus) svépomocí vyměnit baterii, displej nebo zadní sklo, což jsou nejčastěji měněné komponenty, tak to konečně nebude nic složitého. Je důležité zmínit, že se tato změna opravdu týká pouze klasických modelů, tedy iPhonu 14 a 14 Plus, zatímco řada Pro se stále opravuje stejným způsobem jako předchozí modely. Zároveň došlo ale také ke zlevnění oprav zadních skel přímo u Applu – jen pro porovnání, u iPhonu 14 zaplatíte jen 129 dolarů, namísto 499 dolarů v případě opravy iPhonu 14 Pro. Pokud si však opravy provádíte sami, popřípadě pokud nestojíte o originální zadní sklo, tak věřte, že jej zanedlouho bude možné sehnat za pár stovek korun. Tato změna útrob je největší změnou za posledních 12 let, tedy od iPhonu 4, který měl taktéž jednoduše oddělitelná záda od těla. I nadále samozřejmě platí, že jsou vyměnitelné díly vázány se základní deskou, takže neodbornou výměnou přijdete o některé funkce a zobrazí se oznámení o nemožnosti ověření originality dílů. Nezbývá nám tedy aktuálně nic jiného než doufat, že Apple zvládne do vydání iPhonů 15 přepracovat stejným způsobem také vrcholné Pro modely.

iPhone 14 (Plus) koupíte zde