5 důvodů, proč se vám rychle vybíjí iPhone s iOS 16

Po aktualizaci na novou verzi operačního systému iOS 16 si letos relativně hodně uživatelů začalo stěžovat na extrémní vybíjení baterie. Nešlo si toho nevšimnout, jelikož postižených bylo oproti předchozím rokům opravdu mnoho. Za tu dobu se však podařilo zjistit, co všechno může po aktualizaci na iOS 16 rychlé vybíjení baterie způsobovat. Jestliže tedy máte v iOS 16 problémy s baterií i vy, tak v tomto článku najdete 5 důvodů, proč tomu tak je. Vrhněme se přímo na věc.

Ve většině případech může za rychlé vybíjení baterie po aktualizaci na iOS 16 nativní aplikace Fotky. Primárně za tuto nepříjemnost může nová funkce této aplikace, která hledá duplicitní snímky a videa. Jedná se totiž o složitý proces, ke kterému je využívána umělá inteligence a strojové učení, což způsobuje vysoké využívání hardwarových zdrojů a tím pádem snížení výdrže. Nic s tím ale bohužel nezmůžete a musíte počkat, až dojde k dokončení tohoto procesu. Kromě toho může být na vině také synchronizace fotek z iCloudu , a to hlavně tehdy, pokud jste si pořídili nový iPhone. Tu můžete pozastavit přejitím do Knihovny ve Fotkách, kde dole klepněte na Pozastavit.

Na pozadí po aktualizaci probíhá opravdu nespočet různých akcí. Některé sledovat nemůžeme, jelikož se jedná o systémové procesy, některé zase ano, jelikož pochází z aplikací. Pokud byste chtěli zjistit, které aplikace na pozadí spotřebovávají nejvíce energie, tak stačí, abyste přešli do Nastavení → Baterie. Zde stačí počkat na načtení však grafů, které se nachází níže. Po přejetí dolů si pak můžete v kategorii Využití aplikací zobrazit, z kolika procentní mají konkrétní aplikace podíl na vybití baterie, a pokud aplikace pracuje na pozadí, tak se pod ní zobrazí Aktivita na pozadí. Nejčastěji se po aktualizaci na iOS 16 v tomto seznamu nachází kromě Fotek třeba Hudba popřípadě jiné aplikace třetí strany.

Jak jistě víte, tak jsme se v iOS 16 dočkali konečně přidání jedné z vymodlených funkcí – haptické odezvy klávesnice. Doposud byla k dispozici jen zvuková odezva a haptiku po stisknutí klávesy rozhodně mnoho uživatelů ocení. Před nedávnem však Apple vydal podpůrný dokument, ve kterém uvádí, že haptika klávesnice může způsobovat rychlejší spotřebu baterie, a to samozřejmě kvůli neustálé aktivace Taptic Engine, který je oproti obyčejným vibračním motorkům náročnější. Pokud byste chtěli haptiku klávesnice (de)aktivovat, stačí přejít do Nastavení → Zvuky a haptika → Odezva klávesnice.

Always-on displej

Nejnovější vlajkové lodě v podobě iPhonů 14 Pro (Max) nabízí konečně, po několika letech čekání, always-on displej. Jedná se o stejnou funkci, kterou již delší dobu nabízí v jablečném světě Apple Watch. Díky always-on zůstává displej nejnovějšího iPhonu neustále zapnutý, a to i v případě, že je zařízení zamknuto. Dojde pouze ke ztmavení obrazovky s tím, že jsou i nadále viditelné některé informace, například čas a widgety. Apple integrovat do čipu A16 Bionic speciální Display Engine, který ma zaručit prakticky nulový dopad always-on na výdrž baterie, pravdou ale prostě je, že vypnutím výdrž baterie maximalizujete. To provedete v Nastavení → Zobrazení a jas, kde deaktivujte Vždy zapnuto.