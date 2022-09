iOS 16 byl pro veřejnost vydán před několika dny. Přichází s nespočtem skvělých novinek a vychytávek, které rozhodně stojí za aktualizaci. Na našem magazínu vás samozřejmě o všech nových možnostech informujeme, abyste je mohli co nejdříve začít využívat. Jak už to tak ale po instalaci zbrusu nového systému bývá, tak se najde hrstka uživatelů, kteří mají problémy s výdrží baterie. V tomto článku se proto společně podíváme na 10 tipů pro zvýšení výdrže baterie iPhone v iOS 16. Nový iPhone 14 (Pro) koupíte zde Mohlo by vás zajímat 10 skvělých tipů a triků pro iOS 16 iPhone Pavel Jelič 12. 9. 2022

Prvně vyčkejte… Ještě předtím, než se vrhnete do nějakých výrazných zásahů, tak je důležité zmínit, abyste nějakou dobu počkali. Pokaždé, když totiž provedete aktualizaci systému, tak se na pozadí odehrává nespočet různých procesů a akcí, které s ní iPhone „srovnávají“. Tyto procesy jsou samozřejmě náročné na výkon a tím pádem i na baterii. Většinou se vše ustálí během několika hodin, maximálně dní, takže pokud jste iOS 16 nainstalovali před chvílí, rozhodně prvně počkejte, zdali se výdrž neustálí.

Vypnutí aktualizací na pozadí Na pozadí vašeho iPhonu se toho odehrává opravdu mnoho, jak už jsem zmínil na předchozí stránce. Kromě toho ale na pozadí pracují také některé aplikace, které aktualizují svůj obsah bez vašeho vědomí. Díky tomu máte jistotu, že se vám po každém přesunutí do aplikací zobrazí nejnovější obsah a data, například předpovědi v aplikaci Počasí či příspěvky na Facebooku. Tohle ale samozřejmě spotřebovává baterii, a proto můžete aktualizace na pozadí buď úplně vypnout, nebo omezit. Stačí přejít do Nastavení → Obecné → Aktualizace na pozadí. Fotogalerie prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_10 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_30 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_31 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_32 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_1 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_33 Vstoupit do galerie

Deaktivace 5G Pokud máte iPhone 12 a novější, tak můžete využívat síť páté generace, tedy 5G. Problém je však v tom, že síť 5G prozatím není v Česku nějak extra rozšířená, tedy pokud se nenacházíte v nějakém velkém městě. Samotné 5G výdrž baterie nijak zásadně neovlivňuje, problém je ale tehdy, pokud se nacházíte na místě, kde se mezi sebou „bijí“ 5G a 4G/LTE. Extrémně náročné na baterii je neustále přepínání 5G a 4G/LTE, a pokud se na takovém místě nacházíte, tak uděláte nejlépe vypnutím 5G. Stačí přejít do Nastavení → Mobilní data → Volby dat → Hlas a data, kde aktivujte LTE. Fotogalerie #2 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_36 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_37 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_38 iphone_5g_vypnout4 iphone_5g_vypnout5 Vstoupit do galerie

Vypnutí automatického stahování aktualizací Abyste byli v co největším bezpečí, tak je nutné, abyste svůj iPhone neustále aktualizovali, a to jak systém iOS, tak i aplikace. Z toho důvodu se většina aktualizací stahuje na pozadí, což však může negativně ovlivnit výdrž baterie. Pokud vám nebude vadit ruční hledání aktualizací, můžete jejich automatické stahování vypnout. Pro vypnutí automatických aktualizací iOS přejděte do Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru → Automatické aktualizace, pro deaktivaci automatických aktualizací aplikací pak do Nastavení → App Store, kde v kategorii Automatická stahování deaktivujte Aktualizace aplikací. Deaktivace stahování aktualizací iOS automaticke_aktualizace_ios_off2 automaticke_aktualizace_ios_off3 automaticke_aktualizace_ios_off4 automaticke_aktualizace_ios_off5 automaticke_aktualizace_ios_off1 Vstoupit do galerie Deaktivace stahování aktualizací aplikací zrychleni_ios14_17 zrychleni_ios14_18 zrychleni_ios14_19 Vstoupit do galerie

Zapnutí tmavého režimu Vlastníte iPhone X a novější, vyjma modelů XR, 11 a SE? Pokud jste si odpověděli kladně, tak váš iPhone využívá OLED displej, který vyobrazuje černou barvu vypnutím pixelů. Díky tomu je podání černé bezkonkurenční, kromě toho však dochází k šetření baterie, jelikož černá oblast není podsvícená. V praxi to znamená, že čím víc černé barvy na displeji bude, tím více budete baterii šetřit. Z toho důvodu se vyplatí využívat tmavý režim, který lze zapnout v Nastavení → Zobrazení a jas. Popřípadě zde můžete v sekci Volby nastavit také automatické přepínání mezi světlým a tmavým. Fotogalerie #3 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_2 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_3 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_4 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_5 Vstoupit do galerie

Omezení animací a efektů Když se při používání systému iOS zamyslíte, tak zjistíte, že jsou všudypřítomné animace a různé efekty. Díky nim vypadá systém iOS tak dobře, každopádně pro vyobrazení těchto animací a efektů je potřebný určitý grafický výkon. U novějších iPhonů je samozřejmě výkonu na rozdávání, u starších modelů už to ale tak úplně neplatí a výkon by mohl být využit na něco jiného. Naštěstí je ale možné animace a efekty v iOS vypnout, čímž dojde k uvolnění hardwarových zdrojů a nížení spotřeby baterie. Stačí přejít do Nastavení → Zpřístupnění → Pohyb, kde aktivujte funkci Omezit pohyb. Po aktivaci poznáte mimo jiné na všech iPhonech znatelné zrychlení systému. Fotogalerie #4 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_23 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_24 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_25 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_26 Vstoupit do galerie

Správa polohových služeb Některé aplikace a webové stránky mohou využívat vaše polohové služby. Zatímco například u navigačních aplikací či vyhledávání Google je to opodstatněné, tak jiné aplikace a weby mohou využívat vaši polohu jen pro to, aby získaly cenné informace a mohly lépe cílit reklamu – například Facebook a další sociální sítě. Nadměrné využívání polohových služeb pak způsobuje samozřejmě vyšší spotřebu baterie, a proto byste měli polohové služby alespoň čas od času spravovat. Buď je můžete zakázat úplně, anebo zvlášť pro některé aplikace – stačí přejít do Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Polohové služby. Fotogalerie #5 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_15 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_19 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_20 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_21 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_22 Vstoupit do galerie

Deaktivace sdílení analýz Když poprvé zapnete jablečný telefon a projdete základním průvodcem, tak se vás systém ke konci zeptá, zdali chcete povolit sdílení analýz s Applem a vývojáři aplikací. Pokud sdílení analýz povolíte, tak právě jablečné společnosti a vývojářům budete poskytovat důležitá data, díky kterým mohou být vylepšovány poskytované služby a aplikace. Existují však uživatelé, kterým tohle může vadit z hlediska soukromí, a navíc k tomu způsobuje sběr a sdílení analýz zvýšenou spotřebu baterie z důvodu činnosti na pozadí. Pro vypnutí sdílení analýz přejděte do Nastavení → Soukromí → Analýza a vylepšování, kde deaktivujte Sdílet analýzu iPhonu a hodinek a případně také další možnosti. Fotogalerie #6 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_15 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_16 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_17 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_18 Vstoupit do galerie

Kontrola systémových tipů Operační systém iOS je natolik chytrý, že dokáže sám od sebe rozpoznat, když je něco špatně, respektive když začne docházet k nadměrné spotřebě baterie. Pokud k tomu dojde, tak dokonce analyzuje nastavení vašeho iPhonu a sám doporučí několik tipů, které mohou spotřebu baterie snížit. Pokud byste chtěli zkontrolovat, zdali náhodou se vám nějaký takový tip nezobrazí, tak stačí, abyste přešli do Nastavení → Baterie. Kromě toho si zde můžete prohlédnout také všemožné grafy a další informace o spotřebě baterie. Prozradit se zde může například to, že nějaká aplikace nadměrně spotřebovává baterii, tak ji můžete zkontrolovat a případně odstranit.