Tváří v tvář jsme vyzkoušeli, jak fotí iPhone 14 Pro Max proti iPhonu 13 Pro Max

S každou novou generací iPhonů nám poskočí i kvalita jejich fotoaparátů – tedy alespoň s ohledem na specifikace. Ty většinou Apple vychvaluje i v rámci své Keynote. Postavili jsme tedy proti sobě dvě špičky, konkrétně loňský iPhone 13 Pro Max proti letošnímu iPhonu 14 Pro Max při klasické denní scéně. Jak tento souboj dopadl?

Dříve se poměrně dobře dalo spolehnout na žebříček DXOMark, který hodnotí kvality fotografické techniky, té smartphonů nevyjímaje. Když tamní redaktoři testovali iPhone 13 Pro (Max), umístil se na velice pěkném 4. místě. Od té doby jej předběhlo jen pár telefonů, a to doslova. Jenže v DXOMark se zase udál jistý kolotoč, a řadě iPhonů 13 Pro aktuálně patří 3. pozice. Jednoduše to znamená, že se pořád jedná o ty nejlepší fotomobily na trhu a je velice pravděpodobné, že novinka se v tomto odborném testu posadí ještě před ně. Nicméně zajímavý nemusí být jen takový komplexní test, ale také přímé srovnání obou modelů. Noční fotografie už jste si prohlédnou mohli, stejně jako slepý fototest. Nyní je na řadě běžná denní scéna, i když je pravda, že počasí nám aktuálně příliš nepřeje.

Specifikace fotoaparátů iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max

Hlavní fotoaparát : 48 MPx, ekvivalent 24 mm, 48 mm (2× přiblížení), Quad-pixelový snímač (2,44µm quad-pixel, 1,22µm jeden pixel), clona ƒ/1,78, OIS s posuvem snímače (2. generace)

Teleobjektiv : 12 MPx, ekvivalent 77 mm, 3× optický zoom, clona ƒ/2,8, OIS

Ultraširokúhlý fotoaparát : 12 MPx, ekvivalent 13 mm, 120° zorné pole, clona ƒ/2,2, korekce objektivu

Přední fotoaparát : 12 MPx, clona ƒ/1,9, automatické zaostřování technologií Focus Pixels

Specifikace fotoaparátů iPhonů 13 Pro a 13 Pro Max

Hlavní fotoaparát : 12 MPx, ekvivalent 26 mm, 1,9 µm, clona ƒ/1,5, OIS s posuvem snímače

Teleobjektiv : 12 MPx, ekvivalent 77 mm, 3× optický zoom, clona ƒ/2,8, OIS

Ultraširokúhlý fotoaparát : 12 MPx, ekvivalent 13 mm, 120° zorné pole, clona ƒ/1,8

Přední fotoaparát : 12 MPx, clona ƒ/2,2

Vzhledem k tomu, že 48MPx fotografii pořídíte pouze ve formátu DNG při focení funkcí ProRAW, tak tyto výsledky ignorujme i proto, že se jedná o extrémní data, která by web nepobral úplně dobře. Chcete-li se na takové snímky podívat, můžete tak učinit zde. Všechny přítomné fotografie jsou tedy snímány do JPEG a to v nativní aplikaci Fotoaparát. V galerii u iPhonu 14 Pro Max je uváděn i snímek na dvojnásobné digitální přiblížení, což mu umožňuje právě 48MPx fotoaparát. Maximální digitální přiblížení mají oba modely 15x, což v galerii také najdete, ale jen pro ukázku toho, jak je nepoužitelné. První fotografie níže je vždy z iPhonu 14 Pro Max, druhá z iPhonu 13 Pro Max.

Pravda je, že oba stroje jsou na takové úrovni, že při běžné scéně pohledáte rozdíly jen velice těžko. Aniž bychom nastavovali expozici a jakékoli jiné hodnoty, či používali filtry, je vidět, že novinka podává věrnější barvy, což je vidět zejména na obloze. iPhone 13 Pro Max ji má tendenci přidávat více modré, a to napříč všemi objektivy. Takové snímky nejsou sice tak věrné realitě, paradoxně jsou ale líbivější. iPhone 14 Pro Max si nicméně lépe hraje s hloubkou ostrosti, i když se kvalita makro snímků nijak neposunula, je to vidět zejména při ostření na blízký předmět za použití širokoúhlého fotoaparátu.

I když nám Apple říká, jak své fotoaparáty posunul zase o kus dál, na běžné denní fotografie to nemá vliv. Nedá se to příliš říci ani u těch nočních, tedy vyloženě nočních, kde není žádný blízký zdroj světla. Šero je pak jiná, a zde by měla novinka podávat opravdu kvalitnější výsledky, i když ani fotografie dřevěných koníků nebo psa v posteli foceného na portrét nás o tom úplně nepřesvědčila.

iPhone 14 Pro (Max) je nejlepší iPhone Applu, který má nejlepší fotoaparáty a podává nejlepší výsledky, o tom není sporu, ale mezigenerační krok je natolik malý a při běžné scéně nepodstatný, že jej uvidí a skutečně využije málokdo. Jiné je to samozřejmě už ve zmíněném ProRAW režimu, který mohou právě především profesionálové ocenit.