iPhone 18 Pro nejspíš dostane tyto dva nové čipy

U iPhonů jsme si roky zvykli řešit hlavně procesor řady A. Letos by to ale mohlo být jinak. Podle analytika Jeffa Pu má iPhone 18 Pro dostat nejen nový modem C2, ale i zcela nový bezdrátový čip N2. A pokud jste poslední rok sledovali, co Apple s vlastními čipy dělá, víte, že to není jen nudná technická poznámka do tabulky parametrů.
Ještě před pár lety pro mě byl modem v iPhonu něco, co jsem brala jako samozřejmost. Prostě tam je a funguje. Od chvíle, kdy Apple začal nasazovat vlastní řešení, si ale těchto „neviditelných“ součástek všímám mnohem víc.
Apple Silicon už dávno není jen hlavní procesor
Když se mluvilo o Apple Silicon, znamenalo to procesor – například A19 v iPhonu nebo M5 v Macu. Dnes už je to širší pojem. Apple si vyvíjí nejen hlavní čip, ale i 5G modem a bezdrátovou konektivitu. A právě tady začíná být situace opravdu zajímavá.
První generace vlastního modemu C1, která debutovala v iPhonu 16e, nepřinesla jen „podporu 5G“. Z praxe se ukázalo, že Apple řešil i energetickou efektivitu a chování v přetížených sítích. V situacích, kdy je kolem vás stovka lidí na datech – typicky koncert, stadion nebo velká konference – je stabilita připojení často důležitější než maximální teoretická rychlost. A právě tam měl C1 podle dostupných informací nabídnout znatelný posun. Pozdější C1X pak šel ještě dál a přinesl výrazné navýšení rychlosti. Bylo vidět, že nejde o jednorázový experiment, ale o systematický krok směrem k úplné nezávislosti na externích dodavatelích.
C2: další krok, tentokrát i s mmWave
Nadcházející modem C2 má podle dosavadních zpráv přinést podporu mmWave 5G. To je technologie, která umožňuje extrémně vysoké rychlosti, ale funguje na kratší vzdálenosti. V USA je klíčová, u nás zatím méně, ale do budoucna může hrát větší roli.
Podstatné však je něco jiného. Apple díky vlastnímu modemu dokáže ladit spolupráci mezi hardwarem a iOS mnohem hlouběji než dřív. To znamená optimalizace, které nejsou na první pohled vidět, ale projeví se na výdrži baterie, stabilitě připojení nebo rychlosti přepínání mezi sítěmi. A to jsou věci, které člověk ocení denně, i když o nich nepřemýšlí.
N2: nenápadný, ale možná klíčový hráč
Zatímco o C2 už nějaké informace máme, o bezdrátovém čipu N2 se konkrétní detaily teprve očekávají. Předchozí generace N1 kombinovala Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread, ale důležitější než samotné standardy byla optimalizace.
Apple tehdy mluvil o lepší spolehlivosti funkcí jako Osobní hotspot nebo AirDrop. A tady si dovolím osobní zkušenost. AirDrop používám prakticky každý den mezi iPhonem a Macem. Když funguje okamžitě, beru to jako samozřejmost. Jakmile ale zařízení chvíli „nevidí“ jedno druhé, je to přesně ten typ drobné frustrace, která kazí dojem z jinak špičkového telefonu. Pokud N2 tyto situace ještě víc minimalizuje, bude to pro mě mnohem důležitější upgrade než pár procent výkonu procesoru navíc.
Možná se tak může stát, že iPhone 18 Pro designově nepřinese revoluci. Ale uvnitř může jít o jeden z nejdůležitějších modelů posledních let. Pokud C2 a N2 skutečně přinesou další krok vpřed ve výdrži, stabilitě a spolehlivosti, většina uživatelů si změny ani neuvědomí. Prostě budou mít pocit, že telefon funguje o něco lépe, plynuleji a jistěji.