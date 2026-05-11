CarPlay dostává další AI. Muskův Grok nově funguje i v autě

Apple v poslední době nenápadně rozšiřuje možnosti CarPlay, přičemž jedním z nejzajímavějších kroků je bezesporu otevření dveří pro AI asistenty třetích stran. Díky tomu jsme se tak relativně nedávno dočkali například příchodu ChatGPT, se kterým se dá v autě konverzovat o nejrůznějších věcech. Nejnovějším přírůstkem je pak Grok, který též nově nabízí hlasový režim přímo v Apple CarPlay.
Díky nové funkci můžete s Grokem komunikovat přímo z palubního displeje auta, a to kompletně handsfree. Stačí se zeptat a chatbot odpoví, ať už jde o rychlé informace, plánování nebo obecné dotazy. Zajímavé je, že Grok už dříve v CarPlay „byl“, ale jen jako de facto nefunkční aplikace s tím, že podpora přijde později, což se teď konečně děje.
— Grok (@grok) May 7, 2026
Apple otevřel dveře v iOS 26
Podporu chatbotů do CarPlay zavedl Apple s iOS 26.4. Právě tato verze totiž poprvé umožnila integraci hlasových konverzačních aplikací třetích stran do CarPlay. Vše má ale svá striktní pravidla. Apple například vyžaduje použití vlastního hlasového rozhraní a zároveň omezuje, co aplikace mohou zobrazovat. V praxi to znamená, že chatboty nesmí ukazovat klasické textové odpovědi nebo vizuální obsah, aby nerozptylovaly řidiče.
Apple tak postupně mění CarPlay z „pouhého“ zrcadlení aplikací na platformu, která začíná být mnohem chytřejší a víc kontextová. A příchod Groku jen potvrzuje trend posledních měsíců. AI se dostává úplně všude, a auto není výjimkou. Otázkou ale zůstává, jak moc ji budou lidé za volantem reálně využívat.