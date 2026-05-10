Apple cenzura: Kontroverzní aplikace, které dostaly stopku v App Storu

App Store dnes působí jako relativně bezpečné a kontrolované prostředí, ale nebylo tomu tak vždy. V jeho historii se objevila celá řada aplikací, které balancovaly na hraně etiky, zákona i zdravého rozumu. Některé vydržely v nabídce jen pár hodin, jiné si stihly vydělat miliony, než přišel zásah Applu. A právě tyto příběhy ukazují, jak se postupně formovala pravidla, která dnes vývojáře svazují mnohem víc než dřív.
Luxus bez smyslu: I Am Rich
Jedním z nejznámějších případů je aplikace I Am Rich. Stála 999,99 dolaru a neuměla prakticky nic. Po spuštění zobrazila červený drahokam a krátkou zprávu, že si ji mohou dovolit jen „bohatí a úspěšní lidé“. Z dnešního pohledu to zní absurdně, ale aplikaci si skutečně koupilo několik uživatelů, než ji Apple stáhl. Důvodem nebyla jen její nesmyslnost, ale i tlak médií a reputační riziko. Ukázalo se, že i když App Store teprve začínal, Apple si nemůže dovolit působit jako platforma pro výsměch zákazníkům.
Když aplikace začne sledovat lidi
Další kapitolu tvoří aplikace, zaměřené na sledování lidí bez jejich vědomí. Typickým příkladem byla aplikace Girls Around Me, která kombinovala data ze sociálních sítí a geolokace a zobrazovala uživatelům ženy v okolí spolu s jejich profily. V praxi to fungovalo tak, že jste otevřeli mapu a viděli konkrétní osoby v reálném prostoru. V době vydání to leckomu mohlo připadat jako „zajímavý sociální experiment“, ale reakce byla rychlá a tvrdá. Apple aplikaci odstranil kvůli porušení pravidel ochrany soukromí. Dnes by podobná věc neprošla ani schvalovacím procesem.
Slash a další aplikace na hraně
Kontroverze se nevyhnuly ani aplikacím, které pracovaly s obsahem na hraně násilí nebo sexuálního kontextu. Aplikace Slash byla jedním z projektů, které narazily na pravidla App Storu kvůli nevhodnému obsahu a způsobu prezentace. Apple dlouhodobě trvá na tom, že App Store musí být „bezpečné prostředí pro všechny věkové skupiny“. To znamená, že jakmile aplikace začne působit problematicky, má velmi krátkou životnost. V praxi to často znamená, že i relativně nevinný nápad může skončit zamítnutím jen proto, že by šel potenciálně zneužít.
Fake utility aplikace a podvody
Samostatnou a zajímavou kapitolou jsou také aplikace, které se tvářily jako užitečné nástroje, ale ve skutečnosti šlo o podvod. Typicky různé „detektory lži“, „detektory duchů“ nebo aplikace, které slibovaly hackování účtů. Tyto aplikace Apple postupně začal odstraňovat ve velkém, zejména po zpřísnění pravidel kolem klamavého obsahu. Dnes musí vývojář jasně deklarovat, co aplikace dělá, a nesmí uživatele uvádět v omyl. Přesto se podobné pokusy objevují dodnes, jen jsou sofistikovanější.