Na iPhonech raketově přibývá podvodných aplikací, Android je na tom ještě mnohem hůř

Podvodné aplikace nejsou žádnou novinkou, ale podle nejnovější studie se situace v roce 2025 dramaticky zhoršila. Zatímco na iOS jich výzkumníci zaznamenali meziročně o 300 % více, na Androidu dokonce o 600 %. A co je spojuje? Stojí za nimi umělá inteligence, která dělá tyto podvody mnohem sofistikovanější a těžší na odhalení.
Zpráva od DV Fraud Lab ukazuje, že tyto aplikace cílí nejen na samotné uživatele, ale i na inzerenty. V prvním případě jde často o falešné klony známých aplikací, jako je například Facebook, které se snaží vylákat přihlašovací údaje. V druhém pak o aplikace, jejichž jediným cílem je generovat falešný provoz a vydělávat na reklamách. Díky AI dnes podvodníci dokážou psát přesvědčivé popisy aplikací, které snadno projdou schvalovacím procesem App Storu či Google Play.
Umělá inteligence se ale nepoužívá jen na popisy. Podvodné aplikace vypadají vizuálně stále profesionálněji a dokážou simulovat i chování skutečných uživatelů. To znamená, že tradiční metody odhalování už nestačí. Boty pak přidávají recenze, které mají aplikacím dodat punc důvěryhodnosti – často jde však o nesmyslné a opakující se texty. Jeden z příkladů ukázal herní aplikaci, jejíž recenze ji popisovaly jako „profesionální software“, nebo ji chválily za „obsah mnoha problémů, které se mi líbí“.
Podle DV Fraud Lab už dnes existují nástroje a weby, které umožňují i lidem bez znalosti programování během chvíle vytvořit podvodnou aplikaci. To celou situaci ještě zhoršuje a klade obrovský tlak na Apple a Google, aby zásadně přehodnotily proces schvalování aplikací. Firma varuje, že jde o kritický moment a pokud se nezmění kontrolní mechanismy, mohou App Store i Google Play zaplavit aplikace, které budou na první pohled k nerozeznání od těch legitimních.