Apple znovu v problémech! Jeho App Store čelí vyšetřování v další zemi

Apple už čelí antimonopolním vyšetřováním ve Spojených státech, Velké Británii, Brazílii, Japonsku a mnoha dalších zemích. Nyní se k nim přidává i Kolumbie, kde místní úřady prověřují praktiky Applu kolem App Storu. Kolumbijský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže loni dospěl k předběžnému závěru, že Apple používal „zneužívající strategie, které byly v rozporu se svobodným obchodem“.
Nyní Superintendencia de Industria y Comercio formálně oznámila vyšetřování, které by mohlo přinutit Apple změnit pravidla App Storu v této jihoamerické zemi. Úřad ve své zprávě uvedl, že Apple porušil dekret z roku 1992 tím, že omezil přístup nových hráčů na trh s distribucí aplikací. Apple podle něj:
- zakázal alternativy k App Storu a tím si udržel monopolní postavení,
- znemožnil vývojářům používat jiné platební metody, což Applu umožnilo navyšovat zisky,
- vytvořil umělé bariéry pro nové vývojáře,
- způsobil neopodstatněné dodatečné náklady u předplatného a služeb,
- a dokonce zhoršil uživatelskou zkušenost tím, že omezil funkce aplikací i možnosti platby.
Kolumbijská SIC zatím nesdílela jasný harmonogram vyšetřování ani konkrétní kroky. Pouze zopakovala svůj závazek k podpoře volné soutěže a ochraně spotřebitelů. Pokud se ale bude vyšetřování ubírat stejným směrem jako v jiných zemích, je pravděpodobné, že Apple bude muset i v Kolumbii otevřít App Store konkurenci nebo povolit alternativní platební metody.