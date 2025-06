Apple oznámil zásadní změny pro App Store v EU!

Tlak Evropské unie na Apple skrze zákon o digitálních trzích (DMA) přináší své ovoce. Kalifornský gigant totiž jejím požadavkům pozvolna ustupuje, přičemž před pár minutami oznámil další zásadní úpravy pravidel App Storu, které se týkají všech vývojářů nabízejících své aplikace v EU a to bez ohledu na to, zda přešli na nové alternativní podmínky, nebo zůstávají u těch původních. Doposud bylo například možné v aplikacích v EU zobrazit jen jeden statický odkaz na externí web a to navíc bez jakýchkoliv trackovacích parametrů či možnosti přesměrování. To je ale nyní minulostí.

Apple nově umožňuje konkrétně:

Vkládat více odkazů do aplikací, a to i s trackovacími prvky a přesměrováním.

do aplikací, a to i s trackovacími prvky a přesměrováním. Propagovat nabídky i mimo vlastní web , například v jiných aplikacích, na tržištích nebo v rámci webview.

, například v jiných aplikacích, na tržištích nebo v rámci webview. Plně přizpůsobit vzhled propagací, díky čemuž mohou vývojáři si mohou navrhnout vlastní UI.

Důležité je rovněž to, že uživatelům se při kliknutí na odkaz do budoucna nebude pořád dokola zobrazovat varovná hláška o opuštění App Storu. Při prvním spuštění sice vyskočí, ale pak už si to mohou vypnout. Jablíčkáři tak nebudou skrz tento prvek Applem odrazováni od využívání alternativních obchodů a tak podobně. Jedná se tedy bezesporu o velký posun, který umožní vývojářům konečně víc kontrolovat, jak komunikují s uživateli a propagují své služby.

Nové poplatky: Kdo platí a kolik?

Apple zároveň oznámil i nové obchodní podmínky pro vývojáře, kteří využívají alternativní způsoby distribuce nebo plateb (např. mimo App Store). Nově se jim do ceníku přidává:

Poplatek za první instalaci od nového uživatele (2 %) na prvních 6 měsíců. Neplatí pro malé vývojáře nebo stávající uživatele.

Neplatí pro malé vývojáře nebo stávající uživatele. Poplatek za služby App Storu se dělí na dvě úrovně: 5 % za základní služby (např. doručení aplikace a zabezpečení). 13 % (snížený na 10 % pro malé vývojáře a dlouhodobá předplatná) za plný servis včetně aktualizací, hodnocení, doporučení a marketingových nástrojů.



A konečně – pro ty, kdo používají alternativní způsoby plateb, přechází Apple do budoucna z tzv. Core Technology Fee (poplatek za každou první instalaci nad 1 milion ročně) na 5% provizi z prodejů provedených přes alternativní platební metody propagované v aplikacích.

Důležité je rovněž dodat, že na rozdíl od klasické provize 15 či 30 %, kterou Apple vybírá za zprostředkování prodeje v rámci App Storu, nejsou nově zavedené poplatky v rámci alternativních podmínek určeny jako provize z prodeje. Jde o tzv. poplatky za služby App Storu, které si Apple účtuje za zachování určitých funkcí a infrastruktury, jako je distribuce aplikací, jejich bezpečnostní kontrola nebo správa uživatelských účtů. Vývojáři, kteří se rozhodnou využívat alternativní platební metody nebo distribuovat aplikace mimo App Store, tak sice nemusí platit tradiční procentuální provizi z prodeje, nicméně místo ní nově platí právě tyto servisní poplatky. Tím si Apple zajišťuje příjmy i v situaci, kdy samotnou transakci neprocesuje přes svůj systém.

Apple zároveň oznámil, že od 1. ledna 2026 sjednotí modely a přejde čistě na systém založený na provizi z prodejů (Core Technology Commission).

Apple se brání, ale změny jsou nevyhnutelné

Apple v prohlášení uvedl, že s rozhodnutím nesouhlasí a plánuje se odvolat. Firma tvrdí, že Evropská komise neustále mění podmínky a požadavky, čímž celý proces výrazně komplikuje. Na odvolání má čas do 7. července.

Přesto už teď víme, že App Store v EU čeká obrovská proměna. A vývojáři – i uživatelé – z ní mohou v dlouhodobém horizontu výrazně těžit.