Apple selhal! Do App Store pustil aplikace, které tajně sledovaly dění na obrazovce iPhonu

Myslíte si, že veškeré aplikace, které stáhnete z App Store, jsou zaručeně bezpečné a není tedy třeba se obávat například z toho, že by obsahovaly malwary? Chyba lávky! Přestože je Apple kontroluje mimo jiné právě i ohledně potenciálně škodlivých kódů, které by mohly uživatele ohrozit, ne vždy se mu vše podaří odhalit a následně „odchytit“. Přesně to je i případ malwaru přezdívaného SparkCat, který se začal objevovat v aplikacích v iOS App Store a který je schopen potají číst obsah z vaší obrazovky a zaznamenávat jej.

Na nový malware upozornili jako první bezpečnostní experti ze společnosti Kaspersky, dle kterých je SparkCat aktivní přibližně od března 2024. Ve své podstatě se má jednat o lehce upravenou kopii malwaru, který dorazil v roce 2023 na Androidy a klasická PC. Zajímavé je pak to, že je kód skryt do modulu, který mohou vývojáři volně využívat pro své aplikace a tedy je možné, že to, že do nich vkládají malware, vlastně vůbec netuší, jelikož si „jen“ neověřili to, co pro svou aplikaci používají. Co se pak týče konkrétních aplikací, které mají malware obsahovat, Kaspersky jej odhalil například v ComeCome, WeTink nebo AnyGPT. Nejedná se tedy naštěstí o známé aplikace, které by zaznamenávaly obrovské množství stažení.

Nezbývá než doufat, že se Apple nad kontrolou aplikací více zamyslí, v ideálním případě proces bezpečnostní kontroly zintenzivní a zajistí tak, že se na iPhony díky tomu už žádné nebezpečné aplikace nedostanou. Pokud to totiž zajistit nedokáže, ve výsledku bude jedno, jestli budou uživatelé stahovat aplikace z alternativních obchodů s aplikacemi či internetu, nebo z App Store. Výsledek totiž bude stejný – tedy riziko, že do svého smartphonu dostane něco, co tam nepatří.