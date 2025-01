Mnoho povyku pro nic aneb víte, že jde na iPhone instalovat aplikace i odjinud než z App Store?

Dnes je tomu přesně rok, co Apple oficiálně oznámil skrze tiskovou zprávu otevření operačního systému iOS věcem, o kterých jsme si do té doby mohli nechat maximálně tak zdát. Po nátlaku Evropské unie a jejímu následnému přijetí řady nařízení totiž musel jablíčkářům na území EU omožnit například instalaci aplikací mimo App Store – ať už z internetu nebo alternativních obchodů s aplikacemi, dále pak otevření NFC pro bankovní a platební aplikace či větší možnosti změn výchozích aplikací pro nejrůznější činnosti na smartphonu. A ačkoliv tyto změny způsobily tehdy opravdu spoustu povyku, po roce lze bez jakékoliv nadsázky říci, že to bylo mnoho povyku pro nic.

Bezpečností iOS tyto novinky evidentně nezamávaly, jelikož se v žádném případě od bezpečnostních expertů a tak podobně nedozvídáme ve větší míře, že by útoky na jablíčkáře zapříčiněné právě těmito změnami zesílily. Pokud se pak ptáte, jak je to možné, když i sám Apple před tímto rizikem varoval, odpověď je podle mého názoru naprosto jednoduchá – evropští jablíčkáři, ale i vývojáři tyto novinky absolutně odignorovali a iPhony používají vesele tak, jak byli doposud zvyklí. Aplikace tedy stahují stále primárně z App Store a platí přes Apple Pay. Nebojím se tedy říci, že ze strany Evropské komise, která si tyto změny vydupala, se jednalo vyloženě o byrokratické rozhodnutí, které ve výsledku uživatelský zážitek absolutně neovlivnilo.

Právě to je přitom vcelku úsměvné, jelikož když se vše na půdě Evropské komise před mnoha měsíci ještě řešilo, tamní úředníci svůj plán obhajovali s tím, že jim jde o komfort uživatelů a že tyto změny jim celkově zpříjemní využívání jejich zařízení. Co naplat, že už tehdy se zvedala vlna nevole právě ze strany jablíčkářů, kteří hlásali, že si podobné novinky nepřejí, nepotřebují je a nebudou je používat.

A hle, tak se i stalo, o čemž svědčí i počet alternativních obchodů s aplikacemi, které jsou v současnosti k dispozici. Je jich totiž naprostá hrstka a zajímavým obsahem určitě nepřekypují. Můžeme zde sice polemizovat nad tím, zda tomu Apple tak trochu nedopomohl poměrně nevýhodnými platebními podmínkami za stahované aplikace mimo App Store, ale ve výsledku je to stejně jedno. Realita je zkrátka taková, že aplikace jablíčkáři stahují stále z App Store a vše ostatní jim je volné.

Zatímco tah se zavedením jednotného nabíjecího standardu, který fakticky přiměl Apple přejít z Lightning na USB-C porty, tedy Evropské unii vyšel dobře, jelikož jablíčkáři obecně přijali toto řešení bez problému, ba co víc, nebál bych se říci, že spíš pozitivně vzhledem k benefitům, které USB-C jako takové přináší, v tomto případě tomu tak absolutně není. A o to zajímavější bude sledovat, zda toto pomyslné selhání přiměje EU přemýšlet nad podobnými řešeními jinak, jelikož je přeci jen v jejím zájmu, aby dávala smysl a ona jakožto autorita díky tomu sklízela plusové body a byla celkově vnímána pozitivně.