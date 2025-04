Apple dostal od EU obří pokutu! Kvůli App Store zaplatí půl miliardy eur

Evropská komise dnes vůbec poprvé uplatnila sankce podle nového aktu o digitálních trzích (DMA) – a rozhodně nešetřila. Apple si odnáší mastnou pokutu ve výši 500 milionů eur (přes 570 milionů dolarů), zatímco Meta dostala účet na 200 milionů eur (zhruba 230 milionů dolarů). Oba technologičtí giganti podle Komise porušili základní pravidla férové hospodářské soutěže a omezili uživatelskou svobodu.

V případě Applu se jednalo o známý a dlouho kritizovaný problém. Vývojáři aplikací nesměli informovat uživatele o možnostech alternativních plateb mimo App Store, a tím podle Evropské komise docházelo k omezení konkurence i možnosti výběru pro zákazníky. Jinými slovy – Apple se snažil držet uživatele co nejvíce uvnitř vlastního ekosystému a tím si zajišťoval pohodlný podíl z každé transakce.

„Vývojáři, kteří distribuují své aplikace přes App Store, by měli mít možnost zákazníkům bezplatně sdělit, že existují i jiné možnosti nabídky mimo obchod Applu. A nejen to – měli by je na tyto nabídky umět i nasměrovat,“ uvedla Komise ve svém vyjádření.

Apple má nyní 60 dní na to, aby odstranil technická i obchodní omezení a přestal se chovat v rozporu s pravidly. Zajímavé však je, že vyšetřování v jiné oblasti – konkrétně volby předinstalovaných aplikací – bylo uzavřeno. Apple totiž podle Komise proaktivně nabídl řešení, které uživatelům poskytuje více možností, jak se nežádoucích aplikací na iPhonu zbavit.

Meta si pokutu vysloužila za svůj model „souhlas, nebo plať“, který spustila v listopadu 2023. Ten nutil evropské uživatele buď souhlasit s kombinováním osobních dat pro cílenou reklamu, nebo si připlatit za používání Facebooku a Instagramu bez reklam. Komise tento model označila za neférový, protože podle ní uživatelům neposkytoval skutečně svobodnou volbu ohledně nakládání s osobními daty.

Ačkoliv Meta v listopadu 2024 představila upravenou verzi svého reklamního systému, zatím není jasné, zda nová verze projde evropským sítem. I Meta, stejně jako Apple, se hodlá proti rozhodnutí bránit.

„Komise nás nutí změnit náš obchodní model, což pro nás znamená vícemiliardové ztráty, a zároveň to povede k horší službě pro uživatele,“ nechal se slyšet Joel Kaplan z Metay.

Z pohledu obřích rozpočtů obou firem se přitom nejedná o nijak likvidační částky – každá pokuta představuje zhruba 0,1 % jejich ročních příjmů. To je hluboko pod maximální hranicí 10 %, kterou DMA umožňuje. I tak ale jde o jasný signál, že Evropa to s regulací velkých technologických firem myslí vážně.

Rozhodnutí navíc přichází ve chvíli, kdy mezi EU a USA probíhají složitá obchodní jednání, a tento krok může být dalším z řady třecích ploch v oblasti transatlantických digitálních vztahů.