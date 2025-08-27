WhatsApp varuje: Neaktivní účty smaže i s fotkami a daty!

Pokud aplikaci WhatsApp delší dobu neotevřete, hrozí vám nenávratná ztráta účtu i všech dat. Služba tak chce zlepšit bezpečnost a omezit ukládání neaktivních informací na svých serverech.
120 dní a účet je pryč
WhatsApp smaže každý účet, který nebyl použit po dobu 120 dní. Čtyři měsíce se mohou zdát jako dostatečná lhůta, ale v některých případech může uživatel přejít na jinou platformu (např. Signal nebo Telegram) a na WhatsApp zapomenout. Po uplynutí ochranné doby dojde k automatickému smazání účtu i všech konverzací a médií, která nejsou uložena lokálně nebo v cloudu.
WhatsApp uvádí, že tento krok je veden ochranou soukromí, bezpečnosti a minimalizací zbytečně uchovávaných dat. Zároveň varuje, že smazání účtu je nevratné – vše bude nenávratně odstraněno ze serverů.
Jak účet ochránit a nepřijít o data
Chcete-li svůj účet uchovat, stačí aplikaci alespoň jednou za 120 dní otevřít. Ideálně však každé tři měsíce – tím zajistíte, že budete považováni za aktivního uživatele. Pro jistotu je dobré někomu odeslat zprávu nebo zareagovat na konverzaci.
Fotogalerie
Fotky, videa a zprávy si můžete zálohovat i mimo WhatsApp. Lokálně uložený obsah v telefonu zůstane zachován, pokud aplikaci zcela nesmažete. K dispozici je i cloudové zálohování (např. přes iCloud nebo Google Disk), kde mohou být data uchována i několik let. Pokud tedy WhatsApp aktuálně nevyužíváte, ale nechcete o účet ani stará data přijít, stačí se čas od času přihlásit. Vyhnete se tak nemilému překvapení.