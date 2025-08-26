WhatsApp testuje novou funkci, která vás zaručeně potěší!

Pokud často neberete hovory na WhatsAppu – ať už záměrně, nebo nechtěně – brzy byste mohli mít po ruce praktické řešení. Podle serveru WABetaInfo totiž aplikace testuje funkci připomínající hlasovou schránku.
Rychlá reakce bez nutnosti otevřít chat
V aktuální beta verzi pro Android se po zmeškaném hovoru objeví nové tlačítko „Nahrát hlasovou zprávu“, vedle možnosti „Zavolat znovu“ a „Zrušit“. Uživatel tak může okamžitě zanechat zprávu volanému, aniž by musel přecházet do konverzace a nahrávat zprávu ručně.
Prozatím není tato funkce dostupná na iOS a neobjevila se ani v TestFlight verzi. Zda a kdy se novinka dostane ke všem uživatelům, zatím není jasné.
WhatsApp se vrací k telefonování
Funkce přichází jen pár dní poté, co se objevily informace o testování připomínek pro zmeškané hovory – tedy nástrojů, které uživateli připomenou, že má někomu zavolat zpět. Zdá se, že WhatsApp opět investuje do tradičních hovorových funkcí, přestože většina uživatelů dnes dává přednost textovým zprávám.
Fotogalerie
Otázkou zůstává, zda se při vývoji těchto novinek WhatsApp zaměří i na rostoucí problém se spamem a roboty, které stále častěji trápí uživatele aplikace.