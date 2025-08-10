Tyto změny přináší iOS 26 do App Store

S příchodem systému iOS 26 se očekávají výrazné novinky napříč celým ekosystémem Apple. Kromě vylepšení aplikací jako Peněženka, Hudba nebo Zprávy se zásadní změny dotknou také samotného App Storu. Apple pokračuje v posilování uživatelského komfortu i transparentnosti, a právě obchod s aplikacemi bude jedním z viditelných příkladů tohoto přístupu. Co tedy nového iOS 26 do App Storu přináší?
Jednou z nejvýraznějších novinek je zavedení žebříčku Top Played Games, tedy seznamu nejhranějších her v daném okamžiku. Tento nový prvek doplňuje novou samostatnou aplikaci Hry, která se v iOS 26 objeví přímo na ploše zařízení. V rámci záložky Hry v App Storu se tak uživatelé nově setkají s dynamickým přehledem 25 nejhranějších titulů, založeným na aktivitě v rámci služby Game Center. Tento žebříček nabídne aktuální pohled na herní trendy a pomůže hráčům objevovat tituly, které baví nejširší komunitu. Nejde přitom o klasický seznam podle počtu stažení nebo recenzí – místo toho reflektuje reálné zapojení hráčů a dobu, kterou ve hře tráví.
Další novinka se týká oblasti zpřístupnění. Vedle dobře známých „Privacy Nutrition Labels“, tedy štítků informujících o tom, jak aplikace pracuje s osobními daty, zavádí Apple v iOS 26 také „Accessibility Nutrition Labels“. Tyto nové štítky budou uváděny přímo v popisu aplikací a nabídnou informace o tom, které funkce přístupnosti konkrétní aplikace podporuje. Uživatelé se tak předem dozví, zda daná aplikace pracuje například s funkcí VoiceOver, hlasovým ovládáním, zvětšeným písmem, dostatečným kontrastem, redukcí pohybu, titulky nebo jinými nástroji důležitými pro osoby se specifickými potřebami. Apple tím reaguje na dlouhodobou poptávku po lepší informovanosti a zároveň motivuje vývojáře, aby své aplikace zpřístupňovali širšímu okruhu uživatelů.
Do třetice přichází rozšíření věkových kategorií, které výrazně usnadní rodičům orientaci při výběru vhodného obsahu pro děti. Až dosud App Store pracoval převážně se dvěma základními úrovněmi – 4+ a 9+. Nově přibývají další tři kategorie: 13+, 16+ a 18+. Díky tomu bude možné přesněji nastavit, které aplikace jsou vhodné pro konkrétní věkovou skupinu. Tato změna úzce souvisí s nástroji jako je Čas u obrazovky nebo funkce Požádat o nákup, čímž se celý systém rodičovské kontroly stává přehlednějším a flexibilnějším.
Systém iOS 26 tak přináší nejen nová uživatelská vylepšení, ale také důležité kroky směrem k větší transparentnosti, inkluzivitě a bezpečnosti v digitálním prostředí. App Store se tak posouvá zase o něco blíž potřebám současných uživatelů – bez ohledu na věk, zkušenosti nebo individuální omezení.