iOS 26 potvrdil brzký příchod Apple Watch Ultra 3! Známe rozlišení jejich displeje

Že Apple chystá na podzim nové modely Apple Watch není díky spoustě zpráv od nejrůznějších analytiků a leakerů žádným tajemstvím. Co ale překvapilo, je zjištění z nejnovější betaverze iOS 26, které poměrně jasně naznačuje příchod nové generace Apple Watch Ultra. A co víc, vypadá to, že se můžeme těšit na větší displej.

Na zajímavý detail narazil konkrétně vývojář Aaron Perris spolupracující s portálem MacRumors. Ten v systému našel konkrétně grafiku Apple Watch s rozlišením 422 × 514 pixelů, což je více než u současného modelu Ultra 2, který má „jen“ 410 × 502 pixelů. Jde tedy o jasný důkaz toho, že se Apple chystá posunout displej zase o kousek dál.

Zvětšení obrazovky by ale nutně nemuselo znamenat větší tělo. Mnohem pravděpodobnější je, že se Applu podařilo ztenčit rámečky kolem displeje a tím se mu otevřel prostor pro navýšení zobrazovací plochy bez jakéhokoliv kompromisu v pohodlí nošení. Vedle většího displeje se navíc spekuluje i o dalších vylepšeních, mezi nimi se objevuje třeba satelitní konektivita pro komunikaci mimo dosah mobilních sítí, jasnější a rychlejší panel, nový čip a možná i funkce pro měření krevního tlaku, které by posunuly zdravotní možnosti hodinek zase o kus dál.

Nové Apple Watch Ultra 3 bychom měli podle všeho oficiálně poznat už za pár týdnů, společně s iPhony 17 a dalšími modely Apple Watch Series 11. Pokud se všechny zmíněné novinky potvrdí, máme se rozhodně na co těšit.