Recenze reproduktoru SWISSTEN Spectrum: Hudební párty za pár stovek

Pokud patříte mezi lidi, kteří si bez hudby nedokážou představit ani krok, pravděpodobně neustále hledáte ideální kompromis mezi velikostí, odolností a kvalitou zvuku. Bluetooth reproduktor SWISSTEN SPECTRUM v elegantním černém provedení tuto kombinaci slibuje. Podle slov výrobce se jedná o kompaktního společníka, který má nabídnout slušný zvukový zážitek a robustní konstrukci odolnou vůči vodě. Pojďme se podrobně podívat na to, co se skrývá pod jeho kapotou.
Design, rozměry a konstrukce
Už při prvním seznámení s tímto modelem je jasné, že mobilita zde hrála prim. SWISSTEN SPECTRUM se pyšní velmi kompaktními rozměry, které činí pouhých 106 x 82 x 84 mm. Díky tomuto minimalistickému zpracování si ho doslova zamilujete, protože se bez sebemenších problémů vejde do všech batohů, cestovních tašek i kapes u tepláků. Když k tomu připočteme velmi přívětivou hmotnost 340 gramů, stává se z něj zařízení, které můžete mít neustále při sobě, aniž by se proneslo.
Samotná konstrukce je navržena tak, aby byla robustní a vydržela i o něco hrubší zacházení během venkovních aktivit. Toto jsem ale pochopitelně netestoval.
Voda ani prach ho nezastaví
Jedním z největších taháků tohoto modelu je jeho odolnost. SWISSTEN SPECTRUM disponuje stupněm krytí IP55. V praxi to znamená velmi slušnou ochranu proti vniknutí prachu a především odolnost vůči tryskající vodě. Nemusíte tak mít vůbec strach, že by se reproduktor poškodil, pokud vám na něj při stanování zaprší, nebo když ho vezmete s sebou k bazénu či na pláž.
Jeho všestrannost se ale neomezuje jen na venek. Výrobce myslel i na domácí využití. Díky voděodolnosti si s ním můžete bezpečně zpříjemnit ranní sprchování, vaření v kuchyni nebo jakoukoliv jinou činnost, při které hrozí kontakt s vodou.
Zvuk
Fyziku sice oklamat nelze, ale moderní reproduktory z malého objemu často dokážou vyždímat maximum. SPECTRUM je vybaven jedním 52mm reproduktorem s impedancí 40 Ohmů, který dodává celkový výkon 15 W. Na takto kompaktní zařízení je to velmi solidní hodnota, která podle specifikací dokáže poskytnout hlasitý a čistý zvuk schopný vyplnit celou místnost.
Frekvenční rozsah reproduktoru se pohybuje od 80 Hz do 15 KHz. Zážitek z poslechu navíc doplňují silné basy. Ať už jste tedy náročnější milovník hudby, nebo si jen rádi pustíte skvělé melodie jako kulisu, tento model by měl vaše nároky na přenosný zvuk za rozumný peníz uspokojit. Je tedy pravdou, že pokud hledáte opravdu špičkový zvuk, poohlédnete se jinde. SPECTRUM ale v pořádku zvládá výšky i při vyšší hlasitosti. Na „max“ se ale ztrácí čitelnost.
Na těle reproduktoru se rovněž nachází intuitivní ovládání. To vám jednoduše umožní upravovat hlasitost, přepínat mezi skladbami, a dokonce i přijímat telefonní hovory, aniž byste museli sahat po telefonu.
Konektivita
Přenos zvuku obstarává Bluetooth ve verzi 5.0, která zaručuje plynulý dosah na vzdálenost necelých 10 metrů. Na otevřeném prostranství tuto vzdálenost ale překročíte hned několikrát. Pokud by vám ale výkon jednoho kusu nestačil a chtěli byste svou hudební párty posunout na další úroveň, nabízí se zde funkce TWS (True Wireless Stereo).
Tato technologie umožňuje velmi rychle a jednoduše bezdrátově propojit dva reproduktory SWISSTEN SPECTRUM dohromady. Spárování zabere jen krátkou chvíli a výkon se díky němu rázem zdvojnásobí, čímž získáte mnohem bohatší a hlavně stereo zvuk.
Baterie a nabíjení
O dostatek energie pro vaše hudební seance se stará vestavěná Li-ion baterie s kapacitou 1200 mAh. Pokud nastavíte hlasitost na úspornějších 50 %, výrobce slibuje dlouhou výdrž hraní až 10 hodin na jediné nabití.
Když už reproduktoru dojde dech, dobijete ho pomocí USB-C a z nuly na plnou kapacitu se dostanete za zhruba 2,5 hodiny.
Co se týče obsahu balení, dostanete vše potřebné pro okamžité použití. Kromě reproduktoru a manuálu v balení naleznete rovněž nabíjecí kabel USB-A na USB-C o délce 50 cm
Závěr
Model SPECTRUM je navržen jako univerzální společník pro celou řadu příležitostí. Jeho hlavní přednosti ocení především ti, kteří hledají slušný zvuk a nechtějí sahat příliš hluboko do kapsy. Poměr cena/výkon je zde výtečný. Reproduktor koupíte za 599 korun.