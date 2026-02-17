Podívejte se na barvy nových Macbooků

Apple zřejmě již na začátku března během své první letošní konference představí novou generaci nejlevnějších počítačů Macbook ve své historii. Podle úniků, které čím dál intenzivněji proudí na internet se začínají ukazovat i konkrétní barvy, ve kterých mají být počítače k dispozici. Řeč je konkrétně o barvách Light Yellow, Light Green, Pink, Blue, Silver a Dark Gray. Zatím co Silver a Dark Gray mají být tradiční barvy v klasických odstínech, ostatní barvy jsou pastelové až křiklavé a Apple je připodobňuje barvám, které používá u iMacu. Na to, jak budou nové barvy s největší pravděpodobností vypadat se můžete podívat v galerii níže.