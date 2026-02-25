Macy mini se začnou brzy vyrábět v USA!

Apple oznámil, že ještě letos zahájí výrobu jednoho ze svých počítačů přímo ve Spojených státech. Konkrétně jde o Mac mini, jehož montáž se rozběhne v texaském Houstonu ve spolupráci s Foxconnem. Informaci potvrdil provozní ředitel Applu Sabih Khan během rozhovoru pro The Wall Street Journal, a to přímo při prohlídce výrobního závodu.
Podle Khana Apple vyrábí „tisíce kusů týdně“ a postupně chce výrobu v USA škálovat tak, aby lépe obsloužila zákazníky v daném regionu. Nejde tedy jen o symbolickou sérii několika kusů s nálepkou „Made in USA“, ale o reálný plán přesunu části produkce.
Proč právě Mac mini?
Mac mini je z pohledu výroby poměrně logická volba. Je to stolní počítač s kompaktním tělem, bez displeje a bez baterie. Logisticky i konstrukčně je tedy rozhodně méně komplikovaný než MacBook. Navíc nejde o nejprodávanější Mac, takže Apple může celý proces rozjet v menším měřítku a ladit výrobu bez extrémního tlaku na objemy. Z vlastní zkušenosti – Mac mini je často volbou vývojářů, domácích serverových nadšenců nebo kanceláří, kde běží 24/7. Není to „showcase“ produkt jako MacBook Pro, ale je to pracant. A přesně takový model se pro test americké výroby hodí.
Doteď Vietnam a Čína
V současnosti se Mac mini vyrábí primárně ve Vietnamu a Číně. Apple už dříve v USA montoval Mac Pro (od roku 2013, později znovu od roku 2019), ale šlo spíše o nízkoobjemový, drahý profesionální stroj. Mac mini je jiná liga. Cenově dostupnější, objemově výrazně větší produkt. Pokud se výroba skutečně rozšíří, může to být první reálný krok k širší diverzifikaci mimo Asii.
TSMC už v Arizoně buduje továrny na výrobu čipů a Apple je jedním z jejich největších zákazníků. Pokud se část čipové výroby přesune do USA a k tomu se přidá i finální montáž, Apple si tím postupně skládá mnohem odolnější dodavatelský řetězec. A po zkušenostech s covidem, výpadky v Číně a geopolitickým napětím je to pochopitelný krok.
Nelze nicméně přehlédnout, že oznámení přichází těsně před projevem prezidenta Donalda Trumpa o stavu Unie plánovaným na 24. února 2026. Apple dlouhodobě čelí zvýšeným nákladům spojeným s cly na dovoz. Přesun části výroby do USA je tak nejen logistické, ale i politické rozhodnutí. Apple nedělá nic náhodou. Když podobné oznámení přijde v takto citlivém období, je to signál směrem k vládě i investorům.