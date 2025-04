iPhone vyrobený kompletně v USA by zdražil o 90 %, varují analytici

Myšlenka přesunu výroby iPhonů z Číny do Spojených států amerických se může na první pohled zdát jako krok k posílení domácí ekonomiky a omezení závislosti na zahraničním dodavatelském řetězci. Realita je však mnohem složitější – a především dražší.

Podle analytiků Bank of America by totiž náklady na výrobu iPhonů v USA mohly vzrůst až o 90 %, což by mělo dalekosáhlé důsledky nejen pro Apple, ale i pro zákazníky.

Analytici upozorňují na to, že samotný přesun výroby iPhonů na americkou půdu je sice technicky proveditelný, ale extrémně nákladný. Jen mzdové náklady by podle jejich odhadů zvýšily cenu zařízení o 25 %. K tomu se přidávají logistické komplikace a fakt, že značná část komponentů by se i nadále musela vyrábět v Číně a do USA dovážet.

A právě zde se dostáváme k jádru problému – clům. Pokud by Spojené státy uvalily reciproční cla na dovoz komponentů z Číny, mohl by se celkový náklad na výrobu iPhonu zvýšit až o zmíněných 90 %.

Donald Trump nedávno označil výrobu Applu v Číně za „neudržitelnou“. Podle tiskové mluvčí Karoline Leavitt Trump „absolutně“ věří, že Apple může přesunout výrobu do USA, a tvrdí, že Amerika má k tomu veškeré potřebné zdroje i pracovní sílu. Jeho obchodní politika nicméně celou situaci značně komplikuje.

Nedávno oznámil zavedení 125% cel na čínské dovozy, zatímco Čína odpověděla 84% odvetnými cly na americké zboží. Tato nejistota již otřásla akciemi Applu, které od Trumpova oznámení ze 2. dubna poklesly o 14 % – což odpovídá ztrátě tržní kapitalizace v hodnotě přibližně 479 miliard dolarů.

Přesun výroby do USA by se podle odborníků mohl stát realistickým pouze tehdy, pokud by USA udělily výjimky z cel na dovážené komponenty. To je však podle něj nepravděpodobné. Apple se proto pravděpodobně vydá jinou cestou – diverzifikací výroby. Již nyní zvyšuje produkci iPhonů v zemích jako Indie, Vietnam či Tchaj-wan, odkud může dovážet zboží za výrazně nižší, 10% clo.

Pokud by Apple skutečně přesunul výrobu iPhonů do USA bez jakýchkoliv úlev, mohl by se tento krok zásadně projevit i na cenovkách finálních produktů. iPhone by se z prémiového zařízení stal luxusním artiklem dostupným pouze pro úzký okruh zákazníků – a to i ve Spojených státech. Společnost Apple zatím situaci oficiálně nijak nekomentovala.