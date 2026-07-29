OpenAI chystá vlastní telefon i další AI zařízení. Apple získá nového silného rivala

Spolupráce Sama Altmana a bývalého šéfa designu Apple Jonyho Ivea začíná nabírat stále jasnější obrysy. Zatímco dosud se mluvilo hlavně o tajemném AI zařízení bez displeje, nejnovější informace naznačují, že jde pouze o první krok. OpenAI má totiž pracovat na celé rodině hardwarových produktů, které mají změnit způsob, jakým lidé využívají umělou inteligenci.
Prvním produktem má být kompaktní chytré zařízení připomínající reproduktor, které nebude mít displej. Místo něj vsadí na hlasové ovládání, mikrofony, kamery a pokročilé AI schopnosti. Zařízení bude rozumět svému okolí a fungovat jako osobní asistent, který bude uživateli neustále po ruce. Jeho představení se očekává už v příštím roce.
Podle informací, které přinesl analytik Ming-Chi Kuo, však tím plány OpenAI zdaleka nekončí. Ve vývoji má být také vlastní chytrý telefon, který by mohl dorazit už v roce 2027. Nepůjde o klasický smartphone, ale o zařízení navržené od základů s důrazem na umělou inteligenci. Na jeho podobě se má výrazně podílet právě Jony Ive, který po odchodu z Apple založil vlastní designové studio.
Kromě telefonu údajně vznikají i další produkty určené pro domácnost a každodenní používání. OpenAI se podle dostupných informací nesnaží vytvořit jen jeden revoluční produkt, ale celý ekosystém zařízení úzce propojených s ChatGPT a dalšími AI službami. Cílem je nabídnout zcela nový způsob interakce s technologiemi.
Zda se tento ambiciózní plán podaří naplnit, zatím nelze odhadovat. Nedávné pokusy o uvedení AI hardwaru, jako Humane AI Pin nebo Rabbit R1, totiž ukázaly, že uspět v této kategorii není jednoduché. Spojení zkušeností Jonyho Ivea a technologií OpenAI však vzbuzuje velká očekávání. Pokud budou plány naplněny, mohl by během několika let vzniknout jeden z nejvážnějších konkurentů, kterému bude Apple v oblasti spotřební elektroniky čelit.