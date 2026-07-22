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Právní zákulisí gigantů. Proč Apple v žalobě proti OpenAI záměrně vynechal jméno Jonyho Iva

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Právní bitva mezi Applem a společností OpenAI, v níž jde o údajné porušení obchodních tajemství a masivní přetahování klíčových inženýrů, plní titulky technologických médií už několik týdnů. Ačkoliv se v případu pohybuje i legenda jablečného designu Jony Ive, jeho jméno v rozsáhlé čtyřicetistránkové žalobě překvapivě vůbec nefiguruje. Dokument hovoří pouze o nejmenovaných bývalých lírech. Analytik Mark Gurman z Bloombergu nyní přišel s pádnými důvody, proč se Apple rozhodl svého ikonického šéfdesignéra z právního sporu vědomě vynechat.

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Přátelství, které se neodpouští narušit

Prvním a možná nejdůležitějším faktorem jsou osobní vazby na nejvyšších místech. Jony Ive udržuje velmi blízký přátelský vztah s Laurene Powell Jobs, vdovou po spoluzakladateli Applu. Právě ona byla významnou investorkou do Ivova startupu io Products a nadále podporuje jeho designové studio LoveFrom. Laurene má uvnitř Applu stále obrovský neformální vliv, což bylo jasně patrné i na letošní vývojářské konferenci WWDC, kde seděla v první řadě po boku výkonného ředitele Tima Cooka a jeho pravděpodobného nástupce Johna Ternuse. Vedení Applu si jednoduše nemohlo dovolit riskovat narušení vztahů s ženou, která představuje živoucí odkaz Steva Jobse.

Hlavní terč leží jinde

Kromě chybějících přímých důkazů o tom, že by se Ive osobně podílel na každodenním přetahování zaměstnanců, hrála zásadní roli také veřejná reputace a strategie. Oficiálním terčem žaloby se tak stal Tang Tan, bývalý vysoce postavený manažer vývoje iPhonů, který nyní v OpenAI vede hardwarovou divizi. Apple ho obviňuje z toho, že naváděl uchazeče o práci k porušování mlčenlivosti a k tomu, aby na pohovory nosili chystaný jablečný hardware na ukázku. Zatímco Tan je pro širší veřejnost neznámým jménem, přímý útok na milovanou ikonu Jonyho Iva by v očích veřejnosti mohl vyvolat vlnu sympatie k legendárnímu designérovi a nařčení, že se Apple jen mstí své bývalé hvězdě.

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Celý spor je o to vyostřenější, že v OpenAI v současnosti pracuje již více než čtyři sta bývalých zaměstnanců Applu. Prvním hmatatelným výsledkem jejich snažení má být přenosný chytrý reproduktor, který by mohl v dlouhodobém horizontu představovat zajímavou alternativu k iPhonu. Zda se Applu podaří odliv svého know-how zastavit bez toho, aniž by spálil mosty se svou vlastní historií, ukážou až nadcházející měsíce.

Zdroj
Diskuze
OpenAI

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