Apple překonal očekávání. Tržby vyskočily o 16 %, iPhone i Mac táhly rekordní čtvrtletí

Apple dnes v noci zveřejnil finanční výsledky za své třetí fiskální čtvrtletí roku 2026 a investoři mají důvod ke spokojenosti. Společnost totiž vykázala tržby ve výši 109,4 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 16 %. Čistý zisk dosáhl 29,8 miliardy dolarů, respektive 2,02 dolaru na akcii. Jde o historicky nejlepší červnové čtvrtletí v historii společnosti.
Největší zásluhu na výsledcích mají tradičně iPhony, jejichž tržby meziročně vzrostly téměř o 22 % na 54,3 miliardy dolarů. Dařilo se ale také Macům, které díky silné poptávce a novým modelům zaznamenaly skok o téměř 29 % na 10,35 miliardy dolarů. Rekordní byly rovněž příjmy ze služeb, které přinesly 30,7 miliardy dolarů. Jedinou kategorií, která meziročně oslabila, zůstaly iPady.
Tim Cook označil uplynulé období za nejsilnější červnové čtvrtletí v historii Apple. Zároveň upozornil, že společnost stále čelí problémům s dodávkami některých čipů a především paměťových modulů. Právě rostoucí ceny pamětí už vedly ke zdražení některých Maců a iPadů a podle Cooka jde o situaci, která nemá v posledních desetiletích obdoby.
Přestože však Apple doručil velmi silná čísla, investory příliš nepotěšil výhled na další čtvrtletí. Firma očekává růst tržeb kolem 9 až 11 %, zatímco analytici doufali v ještě lepší výsledek. Po zveřejnění výhledu tak akcie společnosti v poobchodní fázi oslabily, přestože samotné hospodářské výsledky překonaly očekávání Wall Street.
Výsledková konference měla navíc symbolický význam. Šlo totiž o poslední vystoupení Tima Cooka v roli generálního ředitele Apple. Od 1. září ho ve funkci nahradí John Ternus, zatímco Cook se přesune na pozici výkonného předsedy správní rady. Do historie tak vstoupil nejen rekordním čtvrtletím, ale i závěrečným výsledkovým hovorem po téměř patnácti letech v čele společnosti.