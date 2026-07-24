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EU udělila Googlu pokutu přes miliardu dolarů. Vadilo jí zvýhodňování vlastních služeb

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Google má za sebou další velkou právní prohru v Evropě. Evropská komise totiž společnosti udělila pokutu ve výši 890 milionů eur, tedy zhruba jedné miliardy dolarů, za porušení pravidel stanovených zákonem Digital Markets Act (DMA). Jde o první finanční postih Googlu podle této relativně nové evropské legislativy a zároveň o další kapitolu v dlouholetém sporu mezi Bruselem a technologickým gigantem. 

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Největší část pokuty, konkrétně 460 milionů eur, souvisí s vyhledávačem Google. Evropská komise dospěla k závěru, že firma ve výsledcích vyhledávání neoprávněně zvýhodňovala své vlastní služby, například Google Shopping nebo hotelové a cestovní nabídky, na úkor konkurence. Podle regulátorů tak Google zneužil svého dominantního postavení a omezoval férovou hospodářskou soutěž. 

Dalších 430 milionů eur pak Google zaplatí kvůli obchodu Google Play. Evropské unii vadilo, že společnost vývojářům aplikací bránila v tom, aby uživatele informovali o levnějších možnostech nákupu nebo předplatného mimo obchod Google Play. Právě podobné praktiky mají pravidla DMA výslovně zakazovat. 

Google s rozhodnutím nesouhlasí a už oznámil, že se proti němu odvolá. Podle společnosti mohou požadavky Evropské unie vést ke zhoršení kvality jejích služeb nebo k omezení některých funkcí, na které jsou uživatelé zvyklí. Evropská komise naopak tvrdí, že cílem není technologické firmy trestat, ale zajistit férovější podmínky pro konkurenci a větší výběr pro zákazníky. 

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Pro Google nejde zdaleka o první střet s evropskými regulátory. Firma už v minulosti dostala několik rekordních antimonopolních pokut a celková výše sankcí uložených Evropskou unií přesahuje deset miliard eur. Nejnovější rozhodnutí tak jen potvrzuje, že Brusel hodlá nová pravidla pro velké technologické společnosti skutečně důsledně vymáhat. 

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