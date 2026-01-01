Waze testuje revoluční novinku, která vám usnadní cestování!

Pokud používáte v autě jakožto navigaci aplikaci Waze, následující řádky vás dost možná velmi potěší. Vývojáři této aplikace totiž začali nedávno testovat zobrazování semaforů na vaší trase, díky čemuž se tak na ně můžete s předstihem připravit. To se hodí zejména na místech, která nemá člověk ještě projetá a chce si být při jízdě co možná nejjistější.
Podobná funkce sice není v autonavigacích žádnou novinkou, jelikož už jí na vybraných úsecích nabízí třeba Google Maps, nicméně aplikace Waze se mezi uživateli stále těší mimořádné popularitě a je proto jasné, že by se zařazení podobné funkce setkalo s velmi pozitivní zpětnou vazbou. Je však třeba zdůraznit, že testování je na samotném začátku, čemuž ostatně odpovídá i to, že je funkce kvůli tomu dostupná jen velmi malému množství uživatelů. Nechme se tedy překvapit, jak rychle dokáží vývojáři vychytat všechny mušky a novinku do Waze dostat.