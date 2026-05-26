V této zemi Waze „teleportuje“ řidiče do cizích zemí. Příčina je velmi zajímavá

Navigace Waze i Google Maps v Izraeli aktuálně zažívají velmi neobvyklý problém, který řidičům doslova „přesouvá“ jejich polohu o stovky kilometrů dál. Někteří uživatelé se při používání navigace náhle ocitají v Jordánsku, Libanonu nebo dokonce uprostřed Středozemního moře, přestože ve skutečnosti stojí třeba v Tel Avivu nebo Haifě. Ačkoliv to zní jako softwarová chyba, důvod je mnohem vážnější.
Za problémy stojí rušení GPS signálu ze strany izraelské armády. Izraelské obranné síly totiž v severní části země aktivně narušují navigační systémy kvůli obavám z útoků bezpilotních dronů. Řada moderních dronů využívá právě GPS k navigaci a armáda se je tímto způsobem snaží zmást a odklonit od cílů. Vedlejším efektem ale je, že zmatené jsou i běžné telefony, chytré hodinky a automobilové navigace.
Největší problémy hlásí uživatelé ve městě Haifa a okolí. Waze zde podle mnoha stížností ukazuje nesprávnou polohu, ztrácí spojení s GPS nebo zcela přestane navigovat. Někteří lidé sdílejí screenshoty, na kterých aplikace tvrdí, že se nacházejí například na letišti v Bejrútu nebo v Ammánu. Jeden běžec z Tel Avivu dokonce zjistil, že jeho fitness aplikace zaznamenala trasu v Jordánsku, tedy více než 200 kilometrů od skutečné polohy.
Fotogalerie
Zajímavé je, že problémy se netýkají pouze Waze. Potíže hlásí i uživatelé Google Maps a dalších GPS služeb. U některých lidí se mapy vůbec nenačítají, jiným navigace funguje jen občas nebo velmi nepřesně. Vzhledem k tomu, že Waze vznikl právě v Izraeli a dodnes zde patří mezi nejpoužívanější navigace, jsou reakce uživatelů poměrně hlasité.
Kuriózní vedlejší efekt zaznamenali například hráči Pokémon GO. Někteří z nich totiž díky chybným GPS datům „navštívili“ země, ve kterých nikdy nebyli, a hra jim tam umožnila chytat lokální Pokémony. I když to může působit úsměvně, pro běžné řidiče jde spíš o velmi nepříjemnou komplikaci, která podle všeho jen tak neskončí. Dokud bude izraelská armáda držet vysokou pohotovost kvůli možným dronovým útokům, budou navigační aplikace v části země pravděpodobně dál ztrácet orientaci.