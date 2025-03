Waze se zbláznil! Řidičům zničehonic nabízí nesmyslné trasy a posílá je do zácpy

Navigační aplikace Waze se zejména v minulosti těšila obrovské oblibě za to, že byla schopna řidičům velmi spolehlivě s předstihem odhalit nejrůznější problémy na trase v čele s policejními hlídkami, zácpami či třeba předměty na silnici. Na základě těchto informací, které do aplikace zadávali sami řidiči, kteří se s danou věcí setkali, následně Waze mimo jiné nabízel alternativní trasy, které řidičům pomohly vyhnout se danému problému. To ale nyní zřejmě kvůli nasazení špatného algoritmu neplatí.

Na spolehlivost Waze si začali stěžovat jeho uživatelé již v prosinci loňského roku s tím, že jim aplikace nabízí zničehonic naprosto nesmyslné trasy a to i na místech, která mají sami řidiči dobře projetá a tedy ví, jaká tam bývá dopravní situace, kudy je to nejrychlejší a tak podobně. Když se pak vydali podle rady Waze na alternativní cestu, zbytečně si zajeli a to i přesto, že standardní trasa byla dle nich bez jakéhokoliv problémů. Po četných stížnostech sice Waze vydalo v polovině ledna aktualizaci, která zřejmě měla za cíl tyto problémy odstranit, avšak nestalo se tak.

I po jejím vydání totiž řidiči hlásí, že je v současnosti Waze na míle vzdálená verzi, na kterou byli donedávna zvyklí. Aplikace je totiž nyní nemá problém navést do zácpy namísto toho, aby se jí vyhnuli a to i přesto, že na zácpu upozornilo aplikaci mnoho řidičů, kteří v ní již uvízli. Nabízení nesmyslně dlouhých tras, které jsou navíc ještě leckdy naprosto absurdní kvůli tomu, že aplikace řidiče pošle na úplně druhou stranu od cíle a po pár kilometrech jim řekne, ať se na stejné silnici otočí a jedou zpět, je bohužel taktéž stále v kurzu. V současnosti je tedy lepší se používání Waze vyhnout a zkusit některou z alternativ v čele s Google Maps, které již na incidenty na silnici také upozorňují.