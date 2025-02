V Apple Maps se možná brzy objeví reklamy

Odpůrci reklam zřejmě dostanou v budoucnu od Applu nepříjemný direkt. Poté, co kalifornský gigant v minulosti zavedl v minulosti řadu reklamních ploch v App Store pro propagaci aplikací třetích stran, totiž nyní přemýšlí nad zavedením reklam do Apple Maps. Ve výsledku by se tedy Apple vydal stejnou cestou, co v minulosti Google Maps, Waze a další.

Nad přidáním reklam do Apple Maps přemýšlí Apple již několik let, přičemž první přípravy začaly v roce 2022. Tehdy však měly být uloženy k ledu s tím, že ještě nebyla vhodná doba, což se ale nyní podle zdrojů reportéra Bloombergu Marka Gurmana mění. Apple totiž začal intenzivně zkoumat, jak nejlépe reklamy do Apple Maps nasadit ve snaze zvýšit příjmy z kategorie služeb. Ty jsou sice už nyní vynikající, jelikož zde prostor pro zlepšení ale stále evidentně je, Apple jej chce logicky využít.

Ačkoliv můžeme v tuto chvíli samozřejmě jen hádat, jakým směrem by se reklamy v Apple Maps ubíraly, nejlogičtějším řešením by bylo například upřednostňování podniků v rámci vyhledávání, kdy po zadání klíčových slov by byl podnik, který by si platil reklamu, zobrazen ve vyhledání výše než podniky, které by neplatily. Zároveň by mohly být platící podniky viditelnější v mapě i při nižším zoomu a tak podobně. Možností je tedy relativně dost a záleží jen na Applu, zda je všechny využije,