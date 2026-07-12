Hollywood selhal, ale fanoušci to dokázali. Legendární Warcraft 3 dostal AI film, ze kterého mrazí

Warcraft 3 je pro mnohé kultovní záležitostí. Troufám si říct, že do srdcí většiny hráčů se nesmazatelně obtiskl právě Warcraft 3, který nejen že byl naprosto nadčasový, ale měl i povedený český dabing. Leckterý fanoušek by si rovněž přál filmovou či seriálovou výpravu. Volání komunity bylo vyslyšeno a v roce 2016 jsme se dočkali filmu Warcraft: První střet, který se ale zařadil mezi slabý nadprůměr. Pokračování jsme se zatím nedočkali. Včera mě praštila do čela náhledová fotka na YouTube u fanouškovského AI filmu z prostředí Warcraftu 3. Patnáctiminutový snímek začíná koncem předposlední mise kampaně za lidi ve Warcraftu 3, tedy kterak Arthas s Muradinem a žoldáky zapálil lidské lodě. Výtvor posuďte sami. Pokud tvůrce hodlá v podobných výtvorech pokračovat, jen tak dál. Za mě 10/10.