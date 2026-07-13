Akcie Applu jsou znovu na rekordních hodnotách. Investoři začínají měnit pohled na AI

Akcie Applu se po turbulentním období vrátily téměř na historická maxima. Jen od 25. června, kdy společnost zažila nejhorší burzovní den za více než rok, jejich hodnota vzrostla zhruba o 15 %, což představuje navýšení tržní kapitalizace o téměř 600 miliard dolarů. Apple se tak opět pohybuje v rekordních hodnotách a podle analytiků za tím stojí změna nálady investorů ohledně umělé inteligence.
Akcie společnosti v pátek uzavřely na hodnotě 315,32 dolaru, tedy jen těsně pod historickým maximem 317,40 dolaru z června. Od začátku letošního roku si Apple připisuje přibližně 16 %, čímž překonává většinu ostatních technologických gigantů ze skupiny Magnificent Seven.
Investoři přestávají věřit drahé AI revoluci
Zajímavé je, že za růstem Applu podle analytiků nestojí žádná převratná AI novinka. Spíše naopak. Investoři začínají být opatrnější vůči společnostem, které do budování obří AI infrastruktury investují stovky miliard dolarů, aniž by bylo jasné, kdy se jim tyto investice vrátí. Apple naproti tomu dlouhodobě razí odlišnou strategii a soustředí se především na umělou inteligenci běžící přímo v zařízeních, nikoliv na budování vlastních datových center.
Pozitivní náladu navíc podporují i očekávání kolem letošní generace iPhonů. Analytici Citi i JPMorgan v posledních dnech zvýšili cílové ceny akcií Applu a shodují se, že podzimní představení iPhonu 18 může být pro další vývoj kurzu důležitým impulzem. Důvěru investorů posilují také nedávno oznámené investice do výroby čipů ve Spojených státech nebo rozšíření spolupráce s Broadcomem.
Zda se Applu podaří historické maximum překonat už v nejbližších dnech, ukáže až vývoj na burze. Jisté ale je, že firma se po červnovém propadu dokázala velmi rychle vrátit mezi nejhodnotnější společnosti světa a investoři jí momentálně věří více než většině konkurentů.