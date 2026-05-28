Akcie Apple překonaly hranici 310$ za kus!

Přesto, že analytici odhadovaly, že se Apple dostane nad hranici 310$ až na konci letošního roku, společnost z Cupertina jejich odhady překonala a již 27. 5. 2026 se akcie prodávaly za 310,81$ za kus. Apple se podle původních odhadů analytiků měl na konci letošního roku dostat na hranici 312$ za kus, ovšem nyní se zdá, že tato částka může být mnohonásobně vyšší. Tržní kapitalizace Apple je aktuálně 4,57 bilionu dolarů. Apple je tak na třetím místě v žebříčku nejhodnotnějších společností na světě. Před ním je pouze Alphabet (Google, Youtube a další) s tržní kapitalizací 4,7 bilionu dolarů a Nvidia s tržní kapitalizací 5 bilionů dolarů. Apple ženou dopředu zejména excelentní výsledky za 2. kvartální čtvrtletí letošního roku, což je první kalendářní čtvrteltí roku. To navíc podpořil vstup Apple do nejlevnějšího segmetu počítačů a to díky MacBook Neo.
Aktuálně pak existují pro akcie Apple tři scénáře, z nichž ten průměrný odhaduje, že Apple zakončí letošní rok s cenou 310-320$ za akcii. Nejlepší výhled, takzvaný bullish scénář pak mluví o 380-400$ za akcii s tím, že by se však Apple podařilo monetizovat AI v jeho ekosystému a taktéž by nastavil obrovské zpětné nákupy akcií. Nejhorší scénář pak počítá s částkou 215-250$ za akcii, kdy by se Apple vrátil prakticky na hodnoty, které měl v loňském létě.
