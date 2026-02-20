Konec jedné éry: Warren Buffett odchází a Berkshire dál prodává akcie Applu

Jedna éra oficiálně končí. Warren Buffett, legendární investor a dlouholetá tvář společnosti Berkshire Hathaway, po letech řízení firmy definitivně odchází do důchodu. A symbolicky právě v posledním čtvrtletí roku 2025 jeho společnost opět snížila podíl v Applu.
Podle aktuálních informací prodala Berkshire zhruba 4 % svého podílu v Applu. I po této redukci však zůstává Apple největší investicí portfolia – v hodnotě přibližně 62 miliard dolarů. To je důležité zdůraznit hned na začátku: nejde o dramatický odchod, ale o další postupné snížení pozice.
Investice, která změnila historii Berkshire
Berkshire začala nakupovat akcie Applu v roce 2016. Tehdy to mnohé překvapilo – Buffett byl dlouhodobě spojován spíše s tradičními odvětvími a technologické firmy držel stranou. Apple se však stal výjimkou. Na vrcholu v roce 2023 vlastnila Berkshire více než 915 milionů akcií Applu. Hodnota této investice tehdy přesahovala 170 miliard dolarů a tvořila více než polovinu celého akciového portfolia společnosti. Buffett s nadsázkou dokonce poznamenal, že „Tim Cook vydělal Berkshire víc peněz než on sám“. A když Buffett oznámil odchod do důchodu, generální ředitel Applu Tim Cook veřejně poděkoval za inspiraci a spolupráci.
Fotogalerie
Postupné osekávání pozice
Snižování podílu v Applu ale není úplnou novinkou. Berkshire v posledních letech opakovaně část akcií prodávala, především v rámci širší strategie hromadění hotovosti. Tato opatrnost zapadá do Buffettova dlouhodobého stylu – držet silné firmy, ale zároveň mít připravený kapitál pro případné nové příležitosti nebo horší ekonomické období. Není přitom jasné, zda poslední rozhodnutí učinil ještě Buffett, nový generální ředitel Greg Abel, nebo některý z portfolio manažerů. Od 1. ledna totiž vedení firmy oficiálně převzal právě Abel.
Sázka na média?
Zajímavým detailem je, že Berkshire zároveň oznámila novou investici ve výši 350 milionů dolarů do The New York Times Company. Firma získala přes pět milionů akcií tohoto vydavatelství a symbolicky se tak vrací k mediálním investicím. Současně došlo i ke snížení podílu v Amazonu, což ukazuje na širší přeskupování portfolia v době generační výměny vedení.