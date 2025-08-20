Legendární Warren Buffett prodal dalších 20 milionů akcií Applu! Proč?

Investiční konglomerát Berkshire Hathaway vedený Warrenem Buffettem pokračuje v omezování svého podílu ve společnosti Apple. Podle nejnovějších údajů z regulačního hlášení prodala firma během druhého čtvrtletí roku 2025 dalších 20 milionů akcií Applu. I přes tento prodej si však Apple udržel status největší investice Berkshire, s více než 280 miliony akcií v hodnotě přes 64 miliard dolarů.
Od rekordního vrcholu k postupnému snižování
Berkshire Hathaway začal nakupovat akcie Applu v roce 2016 a v roce 2023 dosáhl svého vrcholu, kdy vlastnil přes 915 milionů akcií. Tehdy Apple tvořil více než polovinu celkového portfolia firmy. Od té doby však Buffett systematicky snižuje expozici vůči Applu a zaměřuje se na navyšování hotovostních rezerv. Na konci druhého čtvrtletí letošního roku držel Berkshire více než 344 miliard dolarů v hotovosti.
Navzdory prodejům Buffett opakovaně zdůrazňuje, jak velký respekt má k Applu a jeho šéfovi Timu Cookovi. V jednom z nedávných rozhovorů uvedl, že Cook dokázal s Applem vydělat Berkshire více peněz, než kdy on sám během své kariéry. Podle Buffetta byl Steve Jobs nenahraditelný vizionář, ale Cook se ukázal jako správná volba pro dlouhodobý rozvoj společnosti.
Konec jedné éry a pohled do budoucna
Buffett, který letos oslavil 94 let, oznámil, že se na konci roku 2025 chystá odejít do důchodu. Po více než šedesáti letech v čele Berkshire Hathaway předá vedení svému nástupci Gregu Abelovi. Tim Cook při této příležitosti ocenil Buffetův odkaz a nazval ho jednou z nejvýznamnějších osobností světového investování.
Fotogalerie
Kromě redukce podílu v Applu se Berkshire během druhého čtvrtletí zaměřil také na diverzifikaci. Poprvé nakoupil více než 5 milionů akcií společnosti UnitedHealth Group, což signalizuje zájem o expanzi do zdravotnického sektoru. I přesto zůstává Apple jádrem investiční strategie Berkshire Hathaway a zřejmě ještě dlouho bude představovat jeho klíčovou oporu.