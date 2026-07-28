Apple je jen krok od historického rekordu. Jako první firma světa může mít hodnotu 5 bilionů dolarů

Apple má nakročeno k dalšímu historickému milníku. Po několika týdnech silného růstu akcií se totiž jeho tržní hodnota vyšplhala na zhruba 4,94 bilionu dolarů, díky čemuž se znovu stal nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností světa. K překonání další magické hranice už mu chybí jen několik procent.
Akcie Applu v pondělí uzavřely na historickém maximu 336,91 dolaru, přičemž od konce června posílily přibližně o 22,5 %. Pokud by jejich cena vzrostla zhruba na 340,43 dolaru, stal by se Apple první veřejně obchodovanou firmou v historii s tržní kapitalizací přesahující 5 bilionů dolarů. Přesná hodnota společnosti se přitom průběžně mění i kvůli programu zpětného odkupu akcií.
Zajímavé je, že za současným růstem nestojí jen samotný Apple, ale i vývoj u konkurence. Nvidia, která byla od loňského roku nejhodnotnější firmou světa díky boomu kolem umělé inteligence, v posledních dnech výrazně oslabila. Investoři začali být opatrnější kvůli rostoucím nákladům na AI infrastrukturu i nejistotě kolem návratnosti těchto obrovských investic. Apple tak využil změny nálady na trhu a prvenství si vzal zpět.
Pozoruhodné je i to, že ještě před několika měsíci řada analytiků Applu vyčítala pomalejší nástup do éry umělé inteligence. Dnes se ale ukazuje, že konzervativnější strategie může být pro investory atraktivní. Zatímco akcie Applu letos posílily zhruba o 24 %, řada dalších technologických gigantů včetně Nvidie nebo Tesly výrazně ztrácela.
Pokud si Apple současné tempo udrží, může hranici 5 bilionů dolarů překonat už během nejbližších obchodních dnů. Šlo by o další historický zápis do finančních dějin a potvrzení, že výrobce iPhonů zůstává i po téměř padesáti letech jednou z nejcennějších společností na světě.