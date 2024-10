Kolik byste nyní měli peněz, kdybyste před 10 lety investovali tisíc dolarů do akcií Apple?

Jak jistě víte, Apple navrhuje, vyrábí a celosvětově prodává chytré telefony, osobní počítače, tablety, nositelnou elektroniku a příslušenství. Je to největší společnost na světě s hodnotou okolo 3,5 bilionu dolarů. Své hospodářské výsledky za 4. čtvrtletí 2024 by měla firma oznámit 31. října. Analytici z Wall Street očekávají, že technologický gigant vykáže zisk na akcii ve výši 1,60 dolaru, oproti 1,46 dolaru v předchozím roce. Očekává se také, že čtvrtletní tržby dosáhnou 94,41 miliardy dolarů oproti 89,50 miliardy dolarů v předchozím roce.

Co by se stalo, kdybyste si před 10 lety koupili akcie Apple

Akcie společnosti se před deseti lety obchodovaly za přibližně 24,7 dolaru za akcii. Pokud byste investovali 1 000 dolarů, mohli jste si koupit zhruba 40,5 akcie. V současné době se akcie obchodují za přibližně 235 dolarů, což znamená, že hodnota vaší investice mohla jen díky růstu ceny akcií vzrůst na 8 918 dolarů. Apple však v uplynulých 10 letech také trvale vyplácel dividendy. Dividendový výnos akcií Apple v současné době činí 0,43 %. Za posledních 10 let vyplatila společnost na dividendách na akcii přibližně 19,13 dolaru, což znamená, že jen na dividendách jste mohli vydělat 775 dolarů. Sečteme-li 8 918 dolarů a 775 dolarů, dostaneme konečnou hodnotu vaší investice, která činí 9 693 dolarů. Tolik jste mohli vydělat, kdybyste před 10 lety investovali tisíc dolarů do akcií Apple. To znamená celkový výnos 869,3 %. Pro srovnání, celkový výnos indexu S&P 500 za stejné období je 257,58 %.

Co přinese příštích 20 let?

Na základě hodnocení analytiků mají akcie Apple nákupní doporučení a cílovou cenu na příštích 12 měsíců, která je momentálně o 5 % výše než aktuální tržní cena. Dne 1. srpna společnost zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí 2024, kdy vykázala zisk na akcii ve výši 1,40 dolaru oproti odhadu 1,35 dolaru a tržby ve výši 85,80 miliardy dolarů oproti očekávaným 84,53 miliardy dolarů. Společnost v tomto čtvrtletí zaznamenala nový rekord v prodeji svých iPhonů, což se shoduje s širším oživením na globálním trhu s chytrými telefony. Celkově zaznamenal globální trh s chytrými telefony v tomto kvartále meziroční růst o 5 %, což představuje čtvrté po sobě jdoucí čtvrtletí expanze.

Vzhledem k historickému růstu ceny akcií a očekávanému potenciálu růstu mohou být akcie Apple pro investory zaměřené na růst atraktivní. Navíc mohou těžit z mírného dividendového výnosu společnosti ve výši 0,43 % a z jejího konzistentního zvyšování. Apple zvyšuje dividendu nepřetržitě posledních 12 let. Zdroj informací: https://finex.cz/akcie/apple/