První ohebný iPhone nabídne multitasking jako iPad! Apple chce spojit dva světy

O připravovaném skládacím iPhonu se mluví už roky a podle všeho se konečně blíží jeho premiéra. Čím dál tím víc zdrojů se totiž začíná shodovat na tom, že by jej měl Apple velkolepě představit už letos na podzim po boku iPhonů 18 Pro coby novou vlajkovou loď mezi svými telefony. A jak se nyní podle čerstvých informací zveřejněných agenturou Bloomberg zdá, iPhone Fold nebude jen „klasickým“ ohebným telefonem, ale do značné míry hybridem iPhonu a iPadu.
Podle nových zjištěních Bloombergu chce totiž Apple operační systém iOS pro iPhone Fold poměrně zásadně proměnit a to konkrétně tak, že jakmile telefon otevřete, uživatelské rozhraní se má výrazně změnit a začít připomínat prostředí iPad. Displej by měl konkrétně nabídnout možnost spustit dvě aplikace vedle sebe, což je něco, co žádný iPhone doposud neuměl. Současné modely totiž podporují maximálně režim obraz v obraze.
Jinými slovy, iPhone Fold nabídne konečně mnoha uživateli vymodlený multitasking aplikací, což je upřímně řečeno něco, co mi na iPhonech jakožto letitému uživateli chybí. Jejich displeje se totiž za poslední roky výrazně zvětšily a třeba u iPhonů řady Max nedává proto moc smysl jejich omezení na spuštění jen jedné (plnohodnotné) aplikace na displeji. Na základě nových informací se ale skoro až zdá, že toto omezení bylo ze strany Applu dost možná záměrné právě kvůli budoucímu příchodu iPhonu Fold.
Možností spustit dvě aplikace vedle sebe to však jen začíná. Apple totiž údajně připravuje také nové možnosti pro vývojáře, kdy například budou jejich aplikace moci po otevření zařízení zobrazovat postranní panely podobně jako na iPad. Možná už na WWDC se pak vývojáři dočkají nových nástrojů, které jim pomohou se na příchod ohebného iPhonu připravit. Nicméně vzhledem k tomu, že daný telefon ještě bude na svou premiéru čekat, samozřejmě poběží přizpůsobování aplikací pro něj tak trochu na slepo.
Otevírá dveře nový poměr displeje?
Pokud se informace Bloombergu potvrdí, půjde bezesporu o jednu z nejzásadnějších změn v historii iPhonů. Nutno však uznat, že iPhone Fold si vzhledem ke své konstrukci o podobné novinky říká hlasitěji než předešlé generace velkých iPhonů. Zatímco zavřený by měl vypadat jako klasický iPhone, po otevření se velikostí přiblíží iPadu mini. Co je však ještě zásadnější, Apple údajně vsadí na širší konstrukci s poměrem stran 4:3, což je formát, který už dobře známe právě z iPadů. Takový displej je totiž logicky mnohem praktičtější pro práci s více aplikacemi, sledování videa nebo čtení. Ve výsledku tak bude práce s okny pohodlnější než na klasické „nudli“ ve formě nynějších modelů.
Nebude to však jen operační systém, kterým se má první ohebný iPhone vymykat zaběhlým standardům Applu. Zajímavé změny se totiž mají objevit i na vnější straně zařízení. Například vnější displej má fungovat podobně jako u klasického iPhonu a nabídnout běžné aplikace i notifikace. Apple zde údajně použije průstřel pro selfie kameru místo Face ID, které by se do konstrukce nevešlo. O bezpečnost se tedy bude opět starat Touch ID, se kterým se Apple na iPhonech formálně rozloučil s ukončením prodeje iPhonů SE 2022. Vnitřní strana pak bude taktéž osazena průstřelem pro kamerku a v ideálním případě na ní nebude absolutně vidět žádný ohyb kolem pantu.
Velmi zajímavé je nicméně to, že i přes absenci Face ID v Dynamic Islandu má Apple v plánu podporovat funkce spojené právě s Dynamic Islandem, například zobrazování živých aktivit nebo důležitých notifikací. Jedná se totiž ve výsledku o užitečný interaktivní prvek a další možnost ovládání.
Apple prý také experimentoval s kamerou schovanou pod vnitřním displejem, ale výsledná kvalita fotografií nebyla dostatečná. Nakonec se proto rozhodl pro klasický průstřel. Na zadní straně by pak měl být dvojitý fotoaparát, protože prostor uvnitř zařízení jednoduše nedovolí použít plnohodnotný trojitý systém.
Pokud se tedy veškeré informace ohledně chystané novinky potvrdí, čeká nás příchod jedné z nejzajímavějších „skládaček“ v jejich historii. Extrémně důležité však bude i to, jakou zde Apple nasadí cenu. Pokud s ní totiž přestřelí a lidé si kvůli ní cestu k produktu nenajdou, může být ohebný iPhone stejně smutnou kapitolou v historii iPhonů, jakou byl třeba iPhone 5C či modely mini. Osobně ale doufám, že se tak nestane, protože se zatím novinka jeví vskutku pokrokově.