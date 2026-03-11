Prvním ohebným iPhonem mohlo být „véčko“, Apple ale nakonec nápad smetl ze stolu

Že se Apple letos chystá světu představit první ohebný iPhone si již dlouhé měsíce štěbetají snad i vrabci na střeše. Úniků informací, které odhalují jeho vývoj, jsme totiž slyšeli už opravdu mnoho a jak se tedy zdá, pochybnosti ohledně představení v nejbližších měsících jsou zbytečné. To ostatně potvrzují i další a další úniky, přičemž o jeden zajímavý se nyní postaral leaker Instant Digital. Tomu se podařilo zjistit konkrétně to, že si Apple minimálně v rané fázi vývoje skutečně pohrával s řadou různých ohebných řešení v čele s „véčkem“. To však záhy smetl ze stolu.
Ačkoliv třeba Samsung „véčkové“ skládačky dělá ve formě modelu Galaxy Z Flip, Apple údajně dospěl k závěru, že takový design nepřináší žádné opravdu přesvědčivé nové využití. Hlavní výhodou by totiž byla jen menší velikost telefonu ve složeném stavu, což Applu zkrátka nepřišlo jako dostatečný důvod pro tak zásadní změnu konstrukce. Dle mého názoru je pak docela dobře možné i to, že jej od ohebného iPhonu ve stylu drobečka do kapsy odradil prodejní neúspěch iPhonů 12 a 13 mini. Narazit podobně tvrdě s první skládačkou by tak Apple určitě nepotěšilo.
Fotogalerie
Dalším problémem pak měl být prostor uvnitř zařízení. Pokud se totiž telefon skládá uprostřed, výrazně to komplikuje rozmístění jednotlivých komponent. Apple by kvůli tomu podle všeho musel dělat kompromisy u baterie i u fotoaparátu, protože v těle by jednoduše nebylo tolik místa jako u klasického telefonu. Právě fotoaparát je však oblast, kde Apple obvykle ustupuje jen velmi nerad. Pokud by tedy skládací konstrukce znamenala slabší kamerový systém, šlo by podle všeho proti filozofii firmy.
Směr Applu ohledně ohebných iPhonů je tedy v současnosti jasný – konkrétně je vytvářet v „knižním“ stylu á la Samsung Galaxy Z Fold. Teprve poté, co tímto řešením uspěje a světu dokáže, že i ohebné iPhony mají smysl, zde pak bude prostor pro další experimenty například ve formě „véčkových“ modelů. Ostatně, že si Apple s myšlenkou vytvoření „véčka“ coby budoucího doplňku ke klasickému Foldu pohrává, jsme slyšeli relativně nedávno. Zdá se tedy, že vize Applu ohledně budoucnosti jeho iPhonů je opravdu zajímavá.