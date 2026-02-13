Apple opět změní trh! Jeho první ohebný iPhone má spustit nový trend

Skládací telefony ve stylu knihy poslední roky nabírají na síle, ale průlom často nepřijde jen díky lepšímu hardwaru. Změní ho až chvíle, kdy do kategorie vstoupí značka, která umí nastavit očekávání trhu. Přesně to teď analytici spojují s tím, že Apple má údajně představit svůj první skládací iPhone, tedy iPhone Fold.
Podle zprávy The Information se očekává zhruba 5,5″ vnější displej a 7,8″ vnitřní displej, navíc s poměrem stran podobným největším iPadům. Pokud se tyhle parametry potvrdí, půjde spíš o zařízení zaměřené na produktivitu a práci než jen na efekt. Tomu ostatně budou odpovídat i další parametry tohoto zařízení. Apple u něj totiž chce nasadit čip shodný s řadou Pro, pořádnou porci RAM paměti a samozřejmě i velkou baterii pro dlouhou výdrž. Zkrátka a dobře, mělo by se jednat do jisté míry o kapesní iPad.
Fotogalerie
Proč by Apple mohl pohnout celým trhem
Poměrně zajímavé je pak to, že i přesto, že jsou telefony „knižního“ typu z uživatelského hlediska o něco méně komfortní skládačky než klasická „véčka“, představení „knižního“ iPhone Fold posune trh právě směrem k nim. Counterpoint Research odhaduje, že díky vstupu Applu by skládací telefony ve tvaru knihy mohly v roce 2026 tvořit 65 % všech skládacích telefonů (oproti 52 % v roce 2025). Dlouhodobě tento segment táhne Samsung, výjimkou měl být rok 2024, kdy údajně vedl Huawei. Analytici zároveň upozorňují, že čím víc budou book-type modely růst, tím víc bude rozhodovat software, ekosystém a připravenost služeb. A to je přesně oblast, kde Apple umí být extrémně přesvědčivý.
Do toho vstupuje ještě jeden praktický faktor. Krkolomné dodávky pamětí. Pokud budou komponenty limitovat hlavně levnější telefony, výrobci mohou logicky víc tlačit dražší zařízení s vyšší marží. A právě book-type foldy do téhle strategie zapadají dokonale.
Zajímavé je, že Bloomberg zároveň zmiňuje, že Apple interně zvažuje i véčkový skládací iPhone. Pokud by se ale první generace knihy chytla, dávalo by to smysl. Nejdřív vybudovat důvěru v kategorii, a teprve potom rozšiřovat nabídku do dalších tvarů. Uvidíme tak, jak se první generace Apple zařízení chytí. Bude to určitě drahé, ale jak znám Apple, dokonale promyšlené a lákavé!