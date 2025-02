Ohebný iPhone je opět o krok blíž! Apple už má dodavatele klíčového dílu

Přestože jsou ohebné smartphony na trhu již poměrně dlouho, Apple se jim stále vyhýbá a své iPhony vyrábí „jen“ v klasické pevné verzi. Již dlouhé roky se však proslýchá, že i ho tento směr zajímá a ve svých dílnách má proto rozpracováno hned několik prototypů ohebných iPhonů, kterými se pokusí v ideální chvíli dobýt svět. A ja se nyní podle zdrojů asijského portál The Elec zdá, učinil další důležitý krok k realizaci jeho plánu.

Konkrétně se mělo Applu podařit dohodnout na spolupráci s čínským výrobcem ultratenkého skla Lens Technology. Ultratenké sklo (UTG – ultra-thin glass) se v telefonech využívá především v ohebných a skládacích displejích. Slouží jako krycí vrstva nad flexibilním OLED panelem, kde zajišťuje lepší odolnost proti poškrábání a příjemnější pocit při dotyku ve srovnání s plastovými ochrannými vrstvami. Ačkoliv UTG přidává na odolnosti, stále není tak pevné jako běžné Gorilla Glass používané u klasických telefonů. Kvůli své tenkosti (okolo 30–100 mikrometrů) je náchylnější k prasknutí při extrémních ohybech nebo silnějším tlaku. A právě Lens Technology by měl Applu údajně dodat až 70 % krycích skel pro jeho ohebné iPhony.

Apple měl údajně na výběr z celé řady dodavatelů UTG, avšak Lens Technology je měla všechny překonat jednak svou cenovou nabídkou, ale hlavně velmi kvalitní technologií pro zpevňování skla a minimalizaci bočních prasklin při řezání, přičemž dále firma disponuje i vlastní technologií pro leptání skla a jeho další úpravy. Jinými slovy, jedná se o velmi progresivního partnera, který by měl Applu zajistit vskutku prvotřídní krycí sklo. Snad si jej tedy budeme moci vyzkoušet co nejdřív. Přeci jen, svět ohebných smartphonů neustále roste a byla by škoda, kdyby si v něm nechal Apple ujet vlak.