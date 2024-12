První ohebný iPhone dorazí za dva roky a takto bude vypadat

Příchod prvního ohebného iPhonu se nezadržitelně blíží. Zařízení, na kterém Apple pracuje údajně už několik dlouhých let, má totiž světlo světa spatřit již v roce 2026 a to navíc hned ve dvou verzích, které by se od sebe měly zřejmě lišit jen vývojem. A nyní se o první „skládačce“ Applu dozvídáme díky zdrojům portálu The Wall Street Journal další důležité informace.

Zdroje výše zmíněného problému přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že první ohebný iPhone bude mít úhlopříčku větší než iPhone 16 Pro Max, tedy přes 6,9“. Právě velká úhlopříčka displeje po rozevření pak má být logicky jedním z hlavních lákadel, kterými se Apple pokusí na trhu zaujmout. Co se týče konstrukce, zprvu měl sice Apple preferovat zařízení s displejem na vnější straně, který by tak byl využitelný z obou stran, ale nakonec se kvůli snaze mu poskytnout maximální ochranu rozhodl umístit jej na vnitřní stranu po vzoru Samsungu Galaxy Z Flip. Super je pak to, že se mělo Applu podařit vyvinout řešení, díky kterému nemá být v místě ohybu vidět jakákoliv prohlubeň. I díky tomu by tak mohl na trhu zabodovat, jelikož v současnosti je právě ohyb v displeji v místě pantu jednou z nejkritizovanější věcí skládaček.