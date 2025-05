Parádní hra LEGO Star Wars: The Skywalker Saga je ke stažení zdarma! Ale už jen chvíli

Včera jsme si po celém světě připomněli Mezinárodní den Star Wars, tedy svátek všech fanoušků galaxie daleko, předaleko. A právě u této příležitosti si Epic Games Store připravil opravdu příjemné překvapení – rozdává totiž zdarma hru LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, a to všem, kdo si ji stihnou aktivovat. Nabídka ale není časově neomezená – hra bude ke stažení zdarma jen do dnešního podvečera, takže pokud ji ještě nemáte, rozhodně neváhejte.

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga je rozsáhlá akční adventura, která kombinuje ikonické momenty všech devíti filmů ságy Skywalkerů do jednoho herního zážitku. Hráči si mohou zvolit, kterou trilogii chtějí začít, a postupně se probojovat přes ikonické planety, známé postavy a nezapomenutelné bitvy. Herní svět je otevřenější než kdy dřív a nabízí volnost v průzkumu, plnění vedlejších úkolů i odemykání nových postav. Hra klade důraz na humor typický pro LEGO tituly, ale zároveň zachovává důstojnou poctu předloze.

Grafika je překvapivě detailní a herní mechaniky byly přepracovány pro plynulejší a dynamičtější souboje. Bojový systém umožňuje používání různých zbraní, včetně světelných mečů a blasterů, a hráči mohou využívat i speciální schopnosti jednotlivých hrdinů. Hra obsahuje přes 300 hratelných postav, od Luka Skywalkera až po Grogu, a stovky sběratelských předmětů. Díky českým titulkům je přístupná i mladším hráčům, kteří si chtějí užít dobrodružství v galaxii daleko, předaleko. LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga potěší fanoušky všech věkových kategorií svou zábavností, rozsahem i zpracováním. Jde bezesporu o nejambicióznější LEGO hru, jaká kdy vznikla.

Pokud si v LEGO hrách libujete a zároveň milujete ságu Star Wars, pak není ve výsledku nad čím váhat – a to doslova. Již dnes v 17:00 totiž akce skončí.

LEGO® Star Wars: The Skywalker Saga lze stáhnout zde