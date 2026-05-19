Zavřít reklamu

Skládací iPhone narazil na problém. Apple řeší klíčovou slabinu

iPhone
J. Jiří Filip
0

Apple to sice s příchodem skládacího iPhonu myslí vážně už roky, ale cesta k jeho finální podobě zjevně nebude úplně hladká. Podle nových informací z leakera „Instant Digital“ totiž aktuálně naráží testovací výroba na zásadní problém, kterým je pant.

Mohlo by vás zajímat

Ten má být podle dostupných zpráv největší slabinou celého projektu. Při opakovaném otevírání a zavírání totiž údajně nedosahuje požadované úrovně spolehlivosti a Apple tak musí řešit zlepšení jeho odolnosti. A vzhledem k tomu, jak přísné standardy cupertinský gigant u podobných produktů nastavuje, není překvapením, že jakýkoliv kompromis okamžitě znamená zpomalení vývoje.

Zajímavé je, že Apple má do konstrukce kloubu zapojit materiál na bázi tzv. liquid metal, tedy kovového skla s amorfní strukturou. Ten má být výrazně odolnější než klasické slitiny a zároveň schopný lépe zvládat opakované mechanické namáhání. V praxi by to mělo znamenat, že skládací iPhone vydrží dlouhodobé používání bez výrazné degradace kloubu. Jenže právě to je v tuto chvíli hlavní kámen úrazu.

iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.37.57 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.37.57
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.07 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.07
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.15 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.15
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.22 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.22
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.30 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.30
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.39 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.39
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.38.51 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.38.51
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.39.00 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.39.00
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.39.20 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.39.20
iPhone Fold koncept 2025 08 05 v 12.39.29 iPhone Fold koncept 2025-08-05 v 12.39.29
Vstoupit do galerie

Celý projekt navíc řeší i další typický problém skládacích zařízení – přehyb displeje. Apple se podle leaků snaží dostat jeho viditelnost na minimum, přičemž cílem má být extrémně jemný záhyb s hloubkou pod 0,15 mm a velmi nízkým úhlem ohybu. Jinými slovy, Apple se snaží přiblížit ideálu „téměř bez přehybu“, i když ho možná nikdy úplně neeliminuje. Právě minimální ohyb je ale ve výsledku těžké dosažitelný, bude-li třeba udělat u pantu nějakou dodatečnou změnu. 

Navzdory technickým komplikacím to ale zatím nevypadá na zásadní zpoždění. Výroba má být sice lehce pozadu, ale stále se počítá s tím, že skládací iPhone dorazí na podzim 2026, pravděpodobně po boku řady iPhone 18 Pro. A cena? Ta má být tradičně „Ultra“ – tedy kolem hranice 2 000 dolarů.

Mohlo by vás zajímat

Pokud se všechny informace potvrdí, Apple tak vstoupí do segmentu skládacích telefonů s velkým zpožděním, ale s ambicí udělat přesně to, co umí nejlépe – vzít existující kategorii a předefinovat ji po svém.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.