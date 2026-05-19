Skládací iPhone narazil na problém. Apple řeší klíčovou slabinu

Apple to sice s příchodem skládacího iPhonu myslí vážně už roky, ale cesta k jeho finální podobě zjevně nebude úplně hladká. Podle nových informací z leakera „Instant Digital“ totiž aktuálně naráží testovací výroba na zásadní problém, kterým je pant.
Ten má být podle dostupných zpráv největší slabinou celého projektu. Při opakovaném otevírání a zavírání totiž údajně nedosahuje požadované úrovně spolehlivosti a Apple tak musí řešit zlepšení jeho odolnosti. A vzhledem k tomu, jak přísné standardy cupertinský gigant u podobných produktů nastavuje, není překvapením, že jakýkoliv kompromis okamžitě znamená zpomalení vývoje.
Zajímavé je, že Apple má do konstrukce kloubu zapojit materiál na bázi tzv. liquid metal, tedy kovového skla s amorfní strukturou. Ten má být výrazně odolnější než klasické slitiny a zároveň schopný lépe zvládat opakované mechanické namáhání. V praxi by to mělo znamenat, že skládací iPhone vydrží dlouhodobé používání bez výrazné degradace kloubu. Jenže právě to je v tuto chvíli hlavní kámen úrazu.
Celý projekt navíc řeší i další typický problém skládacích zařízení – přehyb displeje. Apple se podle leaků snaží dostat jeho viditelnost na minimum, přičemž cílem má být extrémně jemný záhyb s hloubkou pod 0,15 mm a velmi nízkým úhlem ohybu. Jinými slovy, Apple se snaží přiblížit ideálu „téměř bez přehybu“, i když ho možná nikdy úplně neeliminuje. Právě minimální ohyb je ale ve výsledku těžké dosažitelný, bude-li třeba udělat u pantu nějakou dodatečnou změnu.
Navzdory technickým komplikacím to ale zatím nevypadá na zásadní zpoždění. Výroba má být sice lehce pozadu, ale stále se počítá s tím, že skládací iPhone dorazí na podzim 2026, pravděpodobně po boku řady iPhone 18 Pro. A cena? Ta má být tradičně „Ultra“ – tedy kolem hranice 2 000 dolarů.
Pokud se všechny informace potvrdí, Apple tak vstoupí do segmentu skládacích telefonů s velkým zpožděním, ale s ambicí udělat přesně to, co umí nejlépe – vzít existující kategorii a předefinovat ji po svém.