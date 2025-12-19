Nový iPad mini dostane srdce z iPhone 17 Pro! A nejen to

Ve světě iPadů se podle všeho schyluje k docela zajímavému upgradu, který může malému iPadu mini konečně vrátit trochu lesku. Podle analýzy kernel debug kitu, který Apple omylem nechal krátce viset na webu, se totiž zdá, že další generace tohoto modelu nebude spoléhat na starší A19 Pro, ale rovnou na A20 Pro – tedy stejný čip, který má pohánět i iPhone 18 Pro. Díky tomu by se tak jednalo o malou výkonnostní bestii.
Je sice pravda, že má Apple ve zvyku své plány měnit, a tak nelze A19 Pro definitivně odepsat, ale když se zamyslíme nad možným termínem uvedení, kterým je údajně druhá polovina roku 2026, dává nasazení A20 Pro smysl. V souvislosti s touto modelovou generací se navíc šušká o nasazení OLED displeje, přepracovaném audiosystému a dokonce se spekuluje o voděodolnosti, díky čemuž by se tak nemělo jednat jen o další minoritní upgrade, ale o model, který může být opravdu zajímavý.
Fotogalerie
Velmi zajímavé je pak i to, jak moc se tím mění postavení tohoto modelu v nabídce iPadů. Mini totiž býval roky tak trochu upozaděny modelem ideálním do kabelky, ale výkonnostně byl vždy o krok pozadu za Air a Pro. Pokud se ale skutečně naplní scénář s A20 Pro, mohlo by poprvé v historii platit, že mini není jen kompaktní alternativa, ale tablet, který se nebude stydět vedle svých větších sourozenců.
A možná je to přesně tah, který Apple potřebuje. Pokud do něj A20 Pro nasadí, už nepůjde o levnější doplněk nabídky, ale o malý výkonový „špunt“, který si vezmete všude, aniž byste museli dělat kompromisy. Pokud pak Apple do příští generace skutečně skutečně vloží A20 Pro, OLED a nový audiosystém, může být poprvé po dlouhé době těžké ho přehlédnout.