První ohebný iPhone sice ještě ani nebyl oficiálně představen, Samsung už však chystá jeho kopii

Není žádným tajemstvím, že si Apple na podzim letošního roku chystá představení prvního ohebného iPhone, kterým by rád změnil dosavadní zaběhlé pořádky mobilního světa. Jeho vývoj probíhá již řadu let, úniků je proto k dispozici nepřeberné množství a právě na jejich základě začínají nyní vznikat i první kopie jablečné „skládačky“. Jednu takovou chystá podle uniklých maket pro příslušenství i Samsung, který se obecně kopírování Apple produktů nikdy příliš nebál.
S fotografiemi přišel jako první na svých sociálních sítích spolehlivý leaker Sony Dickson, který je známý tím, že sdílí skutečně jen to, o čem je skálopevně přesvědčen, že odhaluje budoucí realitu. Jeho fotky tak lze brát víceméně za hotovou věc. Vidět na nich můžeme hned tři skládací telefony, kdy klasický „véčkový“ Z Flip a vysoký „knižní“ Z Fold doplňuje prostřední zařízení tvarově nápadně blízké řešení, které má použít i Apple. Ten chce totiž údajně kvůli co nejlepší využitelnosti displeje vsadit na pro ohebné telefony poměrně netypický poměr stran, čímž však ve výsledku dosáhne při otevření plochy podobné jak rozměrově, tak poměrově těm, které nabízí iPady.
A ačkoliv se Samsung podobnému řešení řadu let vyhýbal a držel se primárně svého Z Foldu a Z Flipu (potažmo chvíli dvojohebného telefonu, o který však nebyl zájem), rozhodl se pro letošní rok zčistajasna vydat právě tímto směrem. Inspirace Applem je tak naprosto zjevná a přestože Samsung tyto skládačky představí dost možná už v létě, tedy ještě před uvedením skládacího iPhone Ultra, je prakticky jasné, že kdyby Apple podobný plán neměl, telefon s podobným poměrem stran by z dílny Samsungu letos jen těžko dorazil. Tvar je však samozřejmě jedna věc a přizpůsobení systému věc druhá a podstatně zásadnější. A právě zde by mohl hrát Apple prim.