ChatGPT dostal velký upgrade. Mění se přesnost i způsob, jak odpovídá

ChatGPT dostává další výrazný upgrade, který má posunout jeho schopnosti v přesnosti i celkové použitelnosti. Nově nasazený výchozí model GPT-5.5 Instant podle OpenAI přináší méně halucinací, lepší práci s kontextem a výrazně spolehlivější výsledky zejména v oblastech jako je medicína, právo nebo finance.
Změny se ale netýkají jen „chytrosti“ modelu. GPT-5.5 Instant má být také lepší v praktických úkolech, jako je analýza obrázků, řešení technických a vědeckých otázek nebo rozhodování o tom, kdy má sáhnout po webovém vyhledávání. V praxi to znamená, že by měl méně improvizovat a častěji si ověřovat informace, pokud to situace vyžaduje.
Zajímavý posun přichází i v oblasti personalizace. Nový model lépe pracuje s kontextem z předchozích konverzací, souborů nebo například Gmailu, i když tato funkce je zatím dostupná hlavně pro platící uživatele. OpenAI tak dál posouvá ChatGPT směrem k asistentovi, který si „pamatuje“ uživatele napříč různými službami.
Samotný styl odpovědí se má zároveň zjednodušit. OpenAI uvádí, že výstupy budou „stručnější a věcnější“, ale bez ztráty obsahu. V praxi to znamená méně zbytečného formátování, méně emotikonů a také méně doplňujících otázek, které ChatGPT dříve často přidával. Součástí změn je i rozšíření paměťových funkcí napříč modely. ChatGPT tak nově více zřetelně ukazuje, z jakých zdrojů vychází při generování odpovědi, včetně historie chatů nebo nahraných souborů.
GPT-5.5 Instant už se začíná postupně nasazovat jako nový výchozí model místo GPT-5.3 Instant a je dostupný i pro free uživatele. Pokročilé personalizační funkce ale zůstávají zatím výsadou tarifů Plus a Pro, přičemž postupně se mají rozšířit i na další plány. Otazník ale zůstává nad tím, kdy se tato verze dostane i do ekosystému Apple Intelligence, kde je ChatGPT integrován jako volitelná AI vrstva. Tam zatím Apple oficiální přechod na GPT-5.5 Instant nepotvrdil.